ANADOLU AJANSI ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 8 Eylül 2025

1- Küresel Sumud Filosu'na Katılacak İtalyan Vekil Arturo Scotto'nun AA Açıklamaları

İtalyan Milletvekili Arturo Scotto, Küresel Sumud Filosu'na katılma hazırlıkları kapsamında AA'ya konuştu. Scotto, "Bu aylarda örgütlü sivil toplum, aktivistler, dernekler, gruplar, Avrupa hükümetlerinden çok daha fazlasını yaptı. Avrupa hükümetleri, hiçbir ciddi baskı adımı atmadılar Netanyahu hükümetine karşı" ifadelerini kullandı. Ayrıca Scotto, "Bence bu (Küresel Sumud Filosu), halkların uyanışının bir işareti" dedi. (Barış Seçkin/Sicilya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 10 Soruda Patent Başvuru Süreci

Türkiye'de yılın ilk yarısında toplam 98.735 yerli sınai mülkiyet hakkı başvurusu yapıldı. Bu başvuruların 3.538'i yerli patent, 1.640'ı yerli faydalı model, 75.577'si yerli marka, 17.820'si yerli tasarım ve 160'ı coğrafi işaretten oluştu. Patent başvuru ücreti 520 lira, gerçek kişiler için patent araştırma ve patent inceleme ücreti 2.020 lira, tüzel kişiler için ise 4.130 lira olarak belirlendi. (Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

3- Mersin ve İskenderun Körfezlerinde Oksijen Seviyesinde Kritik Azalma

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Bilimsel Seferler Koordinatörü Dr. Hasan Örek, Mersin'in iç körfezi ve İskenderun Körfezi'nde kıyıya çok yakın yerlerde oksijen seviyesinin kritik düzeye yaklaştığını bildirdi: "Oksijen seviyesinin Mersin'in iç körfezi ve İskenderun Körfezi'nde kıyıya çok yakın yerlerde kritik düzeye yaklaştığını gördük, eğer kirlilik girişi bu şekilde devam ederse daha da derinlere kayabilir". Örek, Akdeniz'de ağustos başlarında Suriye sınırından Antalya'ya kadar yüzey sıcaklıklarının 32 dereceye vardığını, genelde yazın 30-31 derece civarı görüldüğünü kaydetti. (Gülseli Kenarlı/İstanbul)

4- Trafikte Motosiklet Gerçeği: Kayıtlı Motosiklet Sayısı 7 Milyona Yaklaştı

Türkiye'de trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 7 milyona yaklaştı. İller bazında en fazla motosiklet 865.633 ile İstanbul'da, en az motosiklet ise 1.109 ile Ardahan'da tespit edildi. Motosiklet ile otomobil sayısı arasındaki farkın en fazla olduğu il ise 50.966 ile Manisa oldu. (Serhat Tutak/Ankara) (Grafikli)

5- AA Dosya Haberinden: "Tek Tıkla Seç, Satın Al ve Bekle"

AA'nın "Tek Tıkla Seç, Satın Al ve Bekle" tema başlıklı dosya haberinde öne çıkan başlıklar yayımlanacak bölümlerde şöyle sıralanıyor: çevrim içi alışverişle sanal sepetler dolarken bireyin içindeki boşluk hissinin artması; çevrim içi alışverişin deneyimsiz satın alma süreçlerini beraberinde getirmesi; çevrim içi alışverişin tercih olmaktan çok yönlendirilmiş davranışa dönüşmesi. (Büşranur Keskinkılıç/Ankara)

6- Güvenlik Güçlerine Hizmet Verecek "Milli Göz" AGGÖZ Göreve Başladı

Hava, kara ve deniz platformlarının ortak gözü olarak kullanılacak AGGÖZ Gimbal 275, sahada yapılan kapsamlı testleri başarıyla tamamlayarak güvenlik güçlerinin envanterine girdi. AGGÖZ, yüksek çözünürlüklü gündüz kamerasıyla uzun menzilli keşif ve gözetleme, soğutmalı termal kamerasıyla gece ve olumsuz hava şartlarında kesintisiz görüntüleme yapabiliyor. (Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- İstanbul'da Aile Hekimliklerinde 252.569 Kişiye Kanser Taraması

İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, 2025 yılının ilk gününden itibaren aile hekimliklerinde 252.569 kanser taraması yapıldığını açıkladı. Son iki yılda aile hekimine başvurmuş veya aile hekiminin tavsiyesiyle taramasını yaptırmış 522 kanser tanılı hasta bulunduğunu ve bunların erken teşhis aldığını belirtti. Güner, "Dünyanın sağlık başkenti İstanbul" betimlemesini destekleyerek, 201 ülkeden yaklaşık 500 bine yakın kişinin İstanbul'da sağlık hizmeti almayı tercih ettiğine dikkat çekti. (Hikmet Faruk Başer-İlyas Kaçar/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'dan Babası Recep Yazıcıoğlu'nun Yöneticiliği

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, babası Recep Yazıcıoğlu'nun idareciliğini şöyle anlattı: "Toplumun birçok rengi var, inancı var. Belki siyasi görüşleri var, duruşu var, mezhebi var. Bunlar, onun için önemli değildi. Önemli olan sadece vatandaşa hizmet etmek anlayışıydı, duruşuydu. O yüzden toplumda hiç kimseyi ayırmadı ve ayrıştırmadı". Yazıcıoğlu, birçok idarecinin ondan örnek aldığını ve onun cumhuriyet tarihinin en renkli valilerinden biri olduğunu vurguladı. (Ekber Türkoğlu/Tokat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Fransız Prof. Dr. Jean-Paul Chagnollaud: "Tüm Dünya, Batı Hariç Filistin Devletini Tanıdı"

Prof. Dr. Jean-Paul Chagnollaud, yaşananların uluslararası hukukun ihlali, kıtlık ve soykırım eylemleri boyutunu vurgulayarak, bunun Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Filistin Devletini tanıma yönünde cesaretlenmesine sebep olduğunu söyledi: "Aylardır yaşananların, uluslararası hukukun ihlali, kıtlık, soykırım eylemleri, bunların hepsinin (Filistin Devletini tanımak konusunda) Macron'un cesaretlenmesine neden olduğuna inanıyorum çünkü Fransa'daki bazı partilerin tutumu, ABD ile ilişkiler, İsrail ile ilişkiler göz önünde bulundurulduğunda adım atmak için belirli bir cesaret gerekiyor". (Esra Taşkın/Paris) (Görüntülü)

10- Elektrik Üretiminde Ağustosta En Fazla Artış Rüzgar ve Güneşten

Ağustos ayında elektrik tüketimi, klima kullanımının etkisiyle yaklaşık %3 arttı. Aynı dönemde yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %10,8 yükseldi. (Fuat Kabakcı/Ankara)

11- SunExpress, Antalya'ya 8 Ayda 2,6 Milyon Turist Taşıdı

SunExpress, haziran-temmuz-ağustos üç aylık yüksek sezonda Antalya'ya 76 farklı havalimanından 10 binden fazla uçuş gerçekleştirdi. Şirket, yıl sonuna kadar Türkiye'ye yaklaşık 16 milyon yolcu taşıma hedefi koydu. (Mehmet Selçuk Güçlü/İstanbul) (Fotoğraflı)

12- ABD ve AB'nin Yeni Yaptırımlarının Enerji Piyasasına Etkisi Sınırlı Olabilir

Energy Aspects Jeopolitik Araştırmalar Bölümü Başkanı Richard Bronze, AB'nin 19. yaptırım paketinin içeriğinin henüz net olmadığını ve raporların önlemlerin yalnızca sınırlı kısmının enerji piyasalarına odaklanacağını gösterdiğini belirtti. Oslo Üniversitesinden Öğretim Üyesi Francesco Sassi ise kısa vadede ABD'nin Rus petrolüne yönelik yaptırım görmenin olası olmadığını, çünkü Trump yönetiminin Moskova ile doğrudan temas kurmayı tercih ettiğini ve bazı alanlarda olası enerji işbirliklerini dahi değerlendirdiğini söyledi. (Duygu Alhan/Ankara)

13- Yapay Zekanın Spor Branşlarındaki Etkisi Artıyor

Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yıldız, yapay zekanın antrenörlere her yerde performans testi yapma imkânı sunduğunu belirtti: "Yapay zekayla artık bir antrenör sporcusuna her yerde performans testi yapabiliyor". Yıldız, futbolda VAR gibi yapay zeka uygulamalarının hakem kararlarını etkilediğini ve bu alanda millileşme politikalarına ve yatırım artışına ihtiyaç olduğunu söyledi. (Fatih Gazioğlu/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Down Sendromlu Masa Tenisçisi Göktuğ Onur Milli Takım Hedefiyle Raket Sallıyor

Adana'da rehabilitasyon merkezinde masa tenisine yeteneği olduğu fark edilen 15 yaşındaki Göktuğ Onur, madalyalarını milli takım formasıyla kazanmayı hedefliyor. (Beyza Kaynarpunar/Adana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

