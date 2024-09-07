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Anadolu Ajansı Personeli Arama Kurtarma Eğitimini Tamamladı

Anadolu Ajansı, AFAD iş birliğiyle arama kurtarma eğitimini başarıyla gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 10:07
Anadolu Ajansı Personeli Arama Kurtarma Eğitimini Tamamladı

Anadolu Ajansı ve AFAD İş Birliğiyle Eğitim Tamamlandı

Son günlerde sıkça yaşanan afetler, arama kurtarma çalışmalarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu bağlamda, Anadolu Ajansı (AA) personeli, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen kapsamlı arama kurtarma eğitimini tamamladı.

Eğitim İçeriği ve Katılımcılar

Eğitim programında, katılımcılara teorik ve pratik olarak afet anlarında yapılması gereken temel kurtarma teknikleri ile ilk yardım bilgileri verildi. Anadolu Ajansı personeli, uzman eğitmenlerden aldıkları bilgilerle afet durumlarında daha etkin bir şekilde görev almayı hedefliyor. Eğitimden Beklentiler

AA çalışanlarının bu eğitimle birlikte, zor şartlarda bile hızlı ve etkili bir şekilde yardım edebilme yeteneklerinin gelişmesi bekleniyor. Ayrıca, kurumsal iletişim ağlarının güçlendirilmesi ile medya ve toplumun doğru bilgilendirilmesi konularında da önemli bir adım atılmış oldu.

Sonuç ve Gelecek Planları

AFAD ve Anadolu Ajansı'nın iş birliği, bu tür eğitimlerin gelecekte de devam etmesi yönünde bir planlamaya işaret ediyor. Eğitimlerin devamlılığı, olası afetlerdeki etki alanını artırarak toplumun daha güvenli bir hale gelmesine katkı sağlıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Anadolu Ajansı (AA) Akademi işbirliğinde olası...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Anadolu Ajansı (AA) Akademi işbirliğinde olası afet ve acil durumlarda müdahale için düzenlenen arama ve kurtarma eğitimi tamamlandı. Eğitime katılan 28 AA personeli, afet durumlarında etkin müdahale için teorik ve pratik becerilerini geliştirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Anadolu Ajansı (AA) Akademi işbirliğinde olası...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Anadolu Ajansı (AA) Akademi işbirliğinde olası afet ve acil durumlarda müdahale için düzenlenen arama ve kurtarma eğitimi tamamlandı. Eğitime katılan 28 AA personeli, afet durumlarında etkin müdahale için teorik ve pratik becerilerini geliştirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Anadolu Ajansı (AA) Akademi işbirliğinde olası...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Anadolu Ajansı (AA) Akademi işbirliğinde olası afet ve acil durumlarda müdahale için düzenlenen arama ve kurtarma eğitimi tamamlandı. Eğitime katılan 28 AA personeli, afet durumlarında etkin müdahale için teorik ve pratik becerilerini geliştirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Anadolu Ajansı (AA) Akademi işbirliğinde olası...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Anadolu Ajansı (AA) Akademi işbirliğinde olası afet ve acil durumlarda müdahale için düzenlenen arama ve kurtarma eğitimi tamamlandı. Eğitime katılan 28 AA personeli, afet durumlarında etkin müdahale için teorik ve pratik becerilerini geliştirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Anadolu Ajansı (AA) Akademi işbirliğinde olası...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Anadolu Ajansı (AA) Akademi işbirliğinde olası afet ve acil durumlarda müdahale için düzenlenen arama ve kurtarma eğitimi tamamlandı. Eğitime katılan 28 AA personeli, afet durumlarında etkin müdahale için teorik ve pratik becerilerini geliştirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Anadolu Ajansı (AA) Akademi işbirliğinde olası...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Anadolu Ajansı (AA) Akademi işbirliğinde olası afet ve acil durumlarda müdahale için düzenlenen arama ve kurtarma eğitimi tamamlandı. Eğitime katılan 28 AA personeli, afet durumlarında etkin müdahale için teorik ve pratik becerilerini geliştirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Anadolu Ajansı (AA) Akademi işbirliğinde olası...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Anadolu Ajansı (AA) Akademi işbirliğinde olası afet ve acil durumlarda müdahale için düzenlenen arama ve kurtarma eğitimi tamamlandı. Eğitime katılan 28 AA personeli, afet durumlarında etkin müdahale için teorik ve pratik becerilerini geliştirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Anadolu Ajansı (AA) Akademi işbirliğinde olası...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Anadolu Ajansı (AA) Akademi işbirliğinde olası afet ve acil durumlarda müdahale için düzenlenen arama ve kurtarma eğitimi tamamlandı. Eğitime katılan 28 AA personeli, afet durumlarında etkin müdahale için teorik ve pratik becerilerini geliştirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Anadolu Ajansı (AA) Akademi işbirliğinde olası...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Anadolu Ajansı (AA) Akademi işbirliğinde olası afet ve acil durumlarda müdahale için düzenlenen arama ve kurtarma eğitimi tamamlandı. Eğitime katılan 28 AA personeli, afet durumlarında etkin müdahale için teorik ve pratik becerilerini geliştirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Anadolu Ajansı (AA) Akademi işbirliğinde olası...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Anadolu Ajansı (AA) Akademi işbirliğinde olası afet ve acil durumlarda müdahale için düzenlenen arama ve kurtarma eğitimi tamamlandı. Eğitime katılan 28 AA personeli, afet durumlarında etkin müdahale için teorik ve pratik becerilerini geliştirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Anadolu Ajansı (AA) Akademi işbirliğinde olası...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Anadolu Ajansı (AA) Akademi işbirliğinde olası afet ve acil durumlarda müdahale için düzenlenen arama ve kurtarma eğitimi tamamlandı. Eğitime katılan 28 AA personeli, afet durumlarında etkin müdahale için teorik ve pratik becerilerini geliştirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Anadolu Ajansı (AA) Akademi işbirliğinde olası...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Anadolu Ajansı (AA) Akademi işbirliğinde olası afet ve acil durumlarda müdahale için düzenlenen arama ve kurtarma eğitimi tamamlandı. Eğitime katılan 28 AA personeli, afet durumlarında etkin müdahale için teorik ve pratik becerilerini geliştirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Anadolu Ajansı (AA) Akademi işbirliğinde olası...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Anadolu Ajansı (AA) Akademi işbirliğinde olası afet ve acil durumlarda müdahale için düzenlenen arama ve kurtarma eğitimi tamamlandı. Eğitime katılan 28 AA personeli, afet durumlarında etkin müdahale için teorik ve pratik becerilerini geliştirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Anadolu Ajansı (AA) Akademi işbirliğinde olası...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Anadolu Ajansı (AA) Akademi işbirliğinde olası afet ve acil durumlarda müdahale için düzenlenen arama ve kurtarma eğitimi tamamlandı. Eğitime katılan 28 AA personeli, afet durumlarında etkin müdahale için teorik ve pratik becerilerini geliştirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Anadolu Ajansı (AA) Akademi işbirliğinde olası...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Anadolu Ajansı (AA) Akademi işbirliğinde olası afet ve acil durumlarda müdahale için düzenlenen arama ve kurtarma eğitimi tamamlandı. Eğitime katılan 28 AA personeli, afet durumlarında etkin müdahale için teorik ve pratik becerilerini geliştirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Anadolu Ajansı (AA) Akademi işbirliğinde olası...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Anadolu Ajansı (AA) Akademi işbirliğinde olası afet ve acil durumlarda müdahale için düzenlenen arama ve kurtarma eğitimi tamamlandı. Eğitime katılan 28 AA personeli, afet durumlarında etkin müdahale için teorik ve pratik becerilerini geliştirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Anadolu Ajansı (AA) Akademi işbirliğinde olası...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Anadolu Ajansı (AA) Akademi işbirliğinde olası afet ve acil durumlarda müdahale için düzenlenen arama ve kurtarma eğitimi tamamlandı. Eğitime katılan 28 AA personeli, afet durumlarında etkin müdahale için teorik ve pratik becerilerini geliştirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Anadolu Ajansı (AA) Akademi işbirliğinde olası...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Anadolu Ajansı (AA) Akademi işbirliğinde olası afet ve acil durumlarda müdahale için düzenlenen arama ve kurtarma eğitimi tamamlandı. Eğitime katılan 28 AA personeli, afet durumlarında etkin müdahale için teorik ve pratik becerilerini geliştirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Anadolu Ajansı (AA) Akademi işbirliğinde olası...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Anadolu Ajansı (AA) Akademi işbirliğinde olası afet ve acil durumlarda müdahale için düzenlenen arama ve kurtarma eğitimi tamamlandı. Eğitime katılan 28 AA personeli, afet durumlarında etkin müdahale için teorik ve pratik becerilerini geliştirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Anadolu Ajansı (AA) Akademi işbirliğinde olası...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Anadolu Ajansı (AA) Akademi işbirliğinde olası afet ve acil durumlarda müdahale için düzenlenen arama ve kurtarma eğitimi tamamlandı. Eğitime katılan 28 AA personeli, afet durumlarında etkin müdahale için teorik ve pratik becerilerini geliştirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Anadolu Ajansı (AA) Akademi işbirliğinde olası...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Anadolu Ajansı (AA) Akademi işbirliğinde olası afet ve acil durumlarda müdahale için düzenlenen arama ve kurtarma eğitimi tamamlandı. Eğitime katılan 28 AA personeli, afet durumlarında etkin müdahale için teorik ve pratik becerilerini geliştirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Anadolu Ajansı (AA) Akademi işbirliğinde olası...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Anadolu Ajansı (AA) Akademi işbirliğinde olası afet ve acil durumlarda müdahale için düzenlenen arama ve kurtarma eğitimi tamamlandı. Eğitime katılan 28 AA personeli, afet durumlarında etkin müdahale için teorik ve pratik becerilerini geliştirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Anadolu Ajansı (AA) Akademi işbirliğinde olası...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Anadolu Ajansı (AA) Akademi işbirliğinde olası afet ve acil durumlarda müdahale için düzenlenen arama ve kurtarma eğitimi tamamlandı. Eğitime katılan 28 AA personeli, afet durumlarında etkin müdahale için teorik ve pratik becerilerini geliştirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Anadolu Ajansı (AA) Akademi işbirliğinde olası...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Anadolu Ajansı (AA) Akademi işbirliğinde olası afet ve acil durumlarda müdahale için düzenlenen arama ve kurtarma eğitimi tamamlandı. Eğitime katılan 28 AA personeli, afet durumlarında etkin müdahale için teorik ve pratik becerilerini geliştirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Anadolu Ajansı (AA) Akademi işbirliğinde olası...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Anadolu Ajansı (AA) Akademi işbirliğinde olası afet ve acil durumlarda müdahale için düzenlenen arama ve kurtarma eğitimi tamamlandı. Eğitime katılan 28 AA personeli, afet durumlarında etkin müdahale için teorik ve pratik becerilerini geliştirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Anadolu Ajansı (AA) Akademi işbirliğinde olası...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Anadolu Ajansı (AA) Akademi işbirliğinde olası afet ve acil durumlarda müdahale için düzenlenen arama ve kurtarma eğitimi tamamlandı. Eğitime katılan 28 AA personeli, afet durumlarında etkin müdahale için teorik ve pratik becerilerini geliştirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Anadolu Ajansı (AA) Akademi işbirliğinde olası...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Anadolu Ajansı (AA) Akademi işbirliğinde olası afet ve acil durumlarda müdahale için düzenlenen arama ve kurtarma eğitimi tamamlandı. Eğitime katılan 28 AA personeli, afet durumlarında etkin müdahale için teorik ve pratik becerilerini geliştirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Anadolu Ajansı (AA) Akademi işbirliğinde olası...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Anadolu Ajansı (AA) Akademi işbirliğinde olası afet ve acil durumlarda müdahale için düzenlenen arama ve kurtarma eğitimi tamamlandı. Eğitime katılan 28 AA personeli, afet durumlarında etkin müdahale için teorik ve pratik becerilerini geliştirdi.

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