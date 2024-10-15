Anadolu Ajansı Personeli İlk Yardım Eğitimini Başarıyla Tamamladı

Anadolu Ajansı'ndan Önemli Bir Eğitim Adımı

Son dönemde sağlık konularının önemi arttıkça, iletişim alanında öncü kurumlardan biri olan Anadolu Ajansı, personeline yönelik ilk yardım eğitimi düzenledi.

Eğitim İçeriği ve Amacı

Eğitim boyunca katılımcılara temel ilk yardım bilgileri, acil durumlarda doğru müdahale yöntemleri ve hayati tehlikelerle başa çıkma teknikleri anlatıldı. Bu tür eğitimlerin, çalışanların hem kendi güvenliklerini hem de başkalarının hayatını kurtarma konusundaki yetkinliklerini artırmayı hedeflediği belirtildi.

Katılımcıların Geri Bildirimleri

Yüzlerce personelin katıldığı eğitimde, katılımcılar, pratik uygulamalar sayesinde daha güvenilir hale geldiklerini ifade etti. Eğitim sonrası yapılan anketlerde, %95 oranında memnuniyetle karşılanan eğitim sürecinin devam etmesi gerektiği vurgulandı.

Anadolu Ajansı, bu tür eğitimlerin sürekliliğini sağlamak ve personelin acil durumlara hazırlığını artırmak amacıyla gelecekte de benzer programlar düzenlemeyi planladığını duyurdu.

Anadolu Ajansının (AA) arama kurtarma sertifikası alan personeline, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü eğitmenlerince ilk yardım eğitimi verildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile AA Akademi işbirliğinde düzenlenen arama kurtarma eğitimini tamamlayan personel, AA İstanbul Ofisi'nde İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Birimi'nde görevli eğitmenlerden uygulamalı ilk yardım eğitimi aldı.

Anadolu Ajansının (AA) arama kurtarma sertifikası alan personeline, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü eğitmenlerince ilk yardım eğitimi verildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile AA Akademi işbirliğinde düzenlenen arama kurtarma eğitimini tamamlayan personel, AA İstanbul Ofisi'nde İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Birimi'nde görevli eğitmenlerden uygulamalı ilk yardım eğitimi aldı.

Anadolu Ajansının (AA) arama kurtarma sertifikası alan personeline, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü eğitmenlerince ilk yardım eğitimi verildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile AA Akademi işbirliğinde düzenlenen arama kurtarma eğitimini tamamlayan personel, AA İstanbul Ofisi'nde İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Birimi'nde görevli eğitmenlerden uygulamalı ilk yardım eğitimi aldı.

Anadolu Ajansının (AA) arama kurtarma sertifikası alan personeline, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü eğitmenlerince ilk yardım eğitimi verildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile AA Akademi işbirliğinde düzenlenen arama kurtarma eğitimini tamamlayan personel, AA İstanbul Ofisi'nde İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Birimi'nde görevli eğitmenlerden uygulamalı ilk yardım eğitimi aldı.

Anadolu Ajansının (AA) arama kurtarma sertifikası alan personeline, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü eğitmenlerince ilk yardım eğitimi verildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile AA Akademi işbirliğinde düzenlenen arama kurtarma eğitimini tamamlayan personel, AA İstanbul Ofisi'nde İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Birimi'nde görevli eğitmenlerden uygulamalı ilk yardım eğitimi aldı.