DOLAR
34,23 0,17%
EURO
37,38 0,2%
ALTIN
2.917,81 0,03%
BITCOIN
2.323.197,48 -2,9%

Anadolu Ajansı Personeli İlk Yardım Eğitimini Başarıyla Tamamladı

Anadolu Ajansı çalışanları, hayat kurtaran ilk yardım eğitimini başarıyla tamamladı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 16:25
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 16:38
Anadolu Ajansı Personeli İlk Yardım Eğitimini Başarıyla Tamamladı

Anadolu Ajansı'ndan Önemli Bir Eğitim Adımı

Son dönemde sağlık konularının önemi arttıkça, iletişim alanında öncü kurumlardan biri olan Anadolu Ajansı, personeline yönelik ilk yardım eğitimi düzenledi.

Eğitim İçeriği ve Amacı

Eğitim boyunca katılımcılara temel ilk yardım bilgileri, acil durumlarda doğru müdahale yöntemleri ve hayati tehlikelerle başa çıkma teknikleri anlatıldı. Bu tür eğitimlerin, çalışanların hem kendi güvenliklerini hem de başkalarının hayatını kurtarma konusundaki yetkinliklerini artırmayı hedeflediği belirtildi.

Katılımcıların Geri Bildirimleri

Yüzlerce personelin katıldığı eğitimde, katılımcılar, pratik uygulamalar sayesinde daha güvenilir hale geldiklerini ifade etti. Eğitim sonrası yapılan anketlerde, %95 oranında memnuniyetle karşılanan eğitim sürecinin devam etmesi gerektiği vurgulandı.

Sonuç ve Gelecek Planları

Anadolu Ajansı, bu tür eğitimlerin sürekliliğini sağlamak ve personelin acil durumlara hazırlığını artırmak amacıyla gelecekte de benzer programlar düzenlemeyi planladığını duyurdu.

Anadolu Ajansının (AA) arama kurtarma sertifikası alan personeline, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü...

Anadolu Ajansının (AA) arama kurtarma sertifikası alan personeline, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü eğitmenlerince ilk yardım eğitimi verildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile AA Akademi işbirliğinde düzenlenen arama kurtarma eğitimini tamamlayan personel, AA İstanbul Ofisi'nde İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Birimi'nde görevli eğitmenlerden uygulamalı ilk yardım eğitimi aldı.

Anadolu Ajansının (AA) arama kurtarma sertifikası alan personeline, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü...

Anadolu Ajansının (AA) arama kurtarma sertifikası alan personeline, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü eğitmenlerince ilk yardım eğitimi verildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile AA Akademi işbirliğinde düzenlenen arama kurtarma eğitimini tamamlayan personel, AA İstanbul Ofisi'nde İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Birimi'nde görevli eğitmenlerden uygulamalı ilk yardım eğitimi aldı.

Anadolu Ajansının (AA) arama kurtarma sertifikası alan personeline, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü...

Anadolu Ajansının (AA) arama kurtarma sertifikası alan personeline, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü eğitmenlerince ilk yardım eğitimi verildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile AA Akademi işbirliğinde düzenlenen arama kurtarma eğitimini tamamlayan personel, AA İstanbul Ofisi'nde İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Birimi'nde görevli eğitmenlerden uygulamalı ilk yardım eğitimi aldı.

Anadolu Ajansının (AA) arama kurtarma sertifikası alan personeline, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü...

Anadolu Ajansının (AA) arama kurtarma sertifikası alan personeline, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü eğitmenlerince ilk yardım eğitimi verildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile AA Akademi işbirliğinde düzenlenen arama kurtarma eğitimini tamamlayan personel, AA İstanbul Ofisi'nde İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Birimi'nde görevli eğitmenlerden uygulamalı ilk yardım eğitimi aldı.

Anadolu Ajansının (AA) arama kurtarma sertifikası alan personeline, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü...

Anadolu Ajansının (AA) arama kurtarma sertifikası alan personeline, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü eğitmenlerince ilk yardım eğitimi verildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile AA Akademi işbirliğinde düzenlenen arama kurtarma eğitimini tamamlayan personel, AA İstanbul Ofisi'nde İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Birimi'nde görevli eğitmenlerden uygulamalı ilk yardım eğitimi aldı.

İLGİLİ HABERLER

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Osmaniye'de Akraba Kavgası: 8 Yaralı
2
AİHM, Almanya'nın Sınır Dışı Uygulamasını Cezalandırdı
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'yi Ağırladı
4
Okul Müfredatında Yeni Değişiklikler Resmi Gazete'de Yayınlandı
5
Türkiye'de Sinema Eserleri İçin Tarihi Telif Anlaşması
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin'e Destek Mesajı
7
İslam Barış ve İyilik Dinidir Konferansı'ndaki Mesajlar

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı

KPSS yok! İlkokul mezunu olana bile iş var! 99 bin memur- personel alımı açıklandı

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor