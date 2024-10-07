Anadolu Ajansı, Yapay Zeka Entegrasyonuna Geçiyor

Anadolu Ajansı'ndan Yapay Zeka Açıklaması

Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin yeni akademik yılı açılışında Anadolu Ajansı Genel Müdürü Karagöz, yapay zeka ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yapay Zeka ile İş Süreçleri Gelişiyor

Karagöz, "Yapay zeka ile entegre oluyoruz, onunla işbirliği halinde bütün iş süreçlerimizi yapay zeka ile şekillendiriyoruz. Bu Anadolu Ajansı olarak bizim için yeni bir dönemdir."

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin 2024-2025 Akademik Yılı Açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katılarak konuşma yaptı.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin 2024-2025 Akademik Yılı Açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katılarak konuşma yaptı.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin 2024-2025 Akademik Yılı Açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katılarak konuşma yaptı.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin 2024-2025 Akademik Yılı Açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katılarak konuşma yaptı.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin 2024-2025 Akademik Yılı Açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katılarak konuşma yaptı.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin 2024-2025 Akademik Yılı Açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katılarak konuşma yaptı.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin 2024-2025 Akademik Yılı Açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katılarak konuşma yaptı.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin 2024-2025 Akademik Yılı Açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katılarak konuşma yaptı.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin 2024-2025 Akademik Yılı Açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katılarak konuşma yaptı.