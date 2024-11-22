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Anadolu Basın Birliği 50. Yılını Coşkuyla Kutladı

Anadolu Basın Birliği, 50. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte milli mücadeleye olan katkılarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 22:43
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 22:53
Anadolu Basın Birliği 50. Yılını Coşkuyla Kutladı

Anadolu Basın Birliği'nin 50. Yılı Kutlandı

Anadolu Basın Birliği'nin 50. yıl dönümü, özel bir etkinlikle taçlandırıldı. Etkinlik, bir restoranda gerçekleştirildi ve birçok önemli ismi bir araya getirdi.

Genel Başkan Zor'un Açıklamaları

Etkinlikte konuşan Anadolu Basın Birliği Genel Başkanı Mehmet Bora Zor, Anadolu basınının Milli Mücadele döneminde Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında yer aldığını belirtti. Zor, Anadolu basınının, düşman saldırılarının etkisiyle tren vagonlarında gazete baskıları yaparak Milli Mücadele'ye büyük destek verdiğini vurguladı.

Zor, derneğin 50. yılının kutlanmasının kendileri için çok anlamlı olduğunu ifade ederken, “Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne ve yüce Türk ulusunun namus ve şerefine el uzanacak eller karşısında kalemlerimiz her zaman keskin ve hazır olacaktır.” dedi.

Onursal Başkan Halil Zor'un Duyguları

Derneğin Onursal Başkanı Halil Zor ise, 25 yıl genel başkanlık yaptığı derneğin 50. yıl dönümünün kutlanması onurunu yaşadığını ve bu gururun kendisi için çok değerli olduğunu dile getirdi.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Etkinliğin sonunda, Uğur Mumcu'nun kızı Özge Mumcu ve Ahmet Taner Kışlalı'nın eşi Nilüfer Kışlalı dahil olmak üzere birçok isim ödüllendirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Anadolu Basın Birliğinin 50. yılı dönümü başkentte bir restoranda düzenlenen etkinlikle kutlandı....

Anadolu Basın Birliğinin 50. yılı dönümü başkentte bir restoranda düzenlenen etkinlikle kutlandı. Etkinlikte derneğin Genel Başkanı Mehmet Bora Zor konuşma yaptı.

Anadolu Basın Birliğinin 50. yılı dönümü başkentte bir restoranda düzenlenen etkinlikle kutlandı....

Anadolu Basın Birliğinin 50. yılı dönümü başkentte bir restoranda düzenlenen etkinlikle kutlandı. Etkinlikte derneğin Genel Başkanı Mehmet Bora Zor konuşma yaptı.

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