Anadolu'daki İlk Kaya Mescit Turizme Kazandırıldı

Türk Tarihinin İlk Mescidi Ani'de Açıldı

Kars'ın tarihi Ani Ören Yeri'nde, Anadolu'nun ilk kaya mescidi olarak değerlendirilen mağara ziyaretçilere kapılarını açtı. Kars Valisi Ziya Polat, açılışta, "İlklerin şehri Ani'ye bir ilk daha kazandırmak büyük bir mutluluk" dedi.

Ani'nin Tarihi ve Önemi

Bagratlıların, Bizans'ın ve Selçukluların hüküm sürdüğü Ani, tarihin derinliklerine ışık tutmakta. 884-1045 yılları arasında farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan bu bölge, 16 Ağustos 1064'te Selçuklu Sultanı Alparslan tarafından fethedilmiştir.

Kazı Çalışmaları ve Yeni Açılımlar

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kafkas Üniversitesi (KAÜ) iş birliğiyle yapılan kazı çalışmaları sonucunda, 48 günlük emekle bu eşsiz mekan gün yüzüne çıkarıldı. Mağarada yapılan açılış töreninde Kur'an-ı Kerim okunarak kurdele kesimi gerçekleştirildi.

Ani'nin İlk Çağlara Tanıklığı

KAÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Arslan, "Bu mağara, Anadolu'daki Türklerin inşa ettiği ilk mescit. 8 mekanın bulunduğu bu alanda tarihi bir dönüşüm yaşanmış" diyerek, bu keşfin önemine dikkat çekti.

Bu yeni mağara, tarihi Ani'nin hem Orta Çağ hem de İlk Çağ tarihine ışık tutarak, bölgenin turizmine önemli katkılar sağlayacaktır.