Anadolu Kadınının Oya Sanatı Dünya Sahnesine Taşınıyor

Anadolu kadınlarının zarif el emeği olan oya, 'Oya Projesi' ile dünya sahnesine adım atıyor. Bu proje, geleneksel oya sanatının yolculuğunu kitaplar ve belgeseller aracılığıyla yeniden hayat buluyor. Projenin temelini, Adnan Memiş'in son 20 yıl boyunca birçok bölgeden bir araya getirdiği iğne oyası koleksiyonu oluşturuyor. Adnan Memiş Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı'nın yönetiminde gerçekleştirilen projede, oya sanatının tarihsel ve kültürel boyutları derinlemesine inceleniyor.

Kitaplar ve Belgesel ile Oya'nın Hikayesi

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, projenin ilk ürünleri arasında yer alan kitapların sunumu ve 'Oya Belgeseli' özel gösterimi, Doğuş Otomotiv’in katkılarıyla gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde hazırlanan 'Özgün Bir Sanatın Tarihi Boyutu' ve 'Anadolu Kadınının Eşsiz Sanatı' isimli kitaplar, oya sanatına dair ilk kapsamlı bilimsel incelemeleri ortaya koyuyor. Prof. Dr. Nurhan Atasoy’un kaleme aldığı ilk eser, Osmanlı arşivlerini tarayarak oyanın tarihini belgelerken, Dr. Gönül Paksoy da bu sanatın kökenlerine dair önemli bilgiler sunuyor.

dünyaya Açılan Kapı: Oya Belgeseli

Oya Projesi çerçevesinde hayata geçirilen 'Anadolu Kadınının Eşsiz Sanatı Oya' belgeseli, köylerden şehirlere uzanan bir perspektifle Anadolu kadınlarının el emeğini gözler önüne seriyor. Yönetmen ve senarist Sevinç Baloğlu tarafından hazırlanan belgesel, birçok film festivalinde izleyicilerle buluşmaya başladı. Belgeselin çekim yerleri arasında Bursa, Tokat ve Amasya gibi oya sanatının yoğun olarak üretildiği bölgeler yer alıyor. Belgeselin, dünyanın dört bir yanındaki festivallerde yer alması, oya sanatının uluslararası arenada tanınmasını sağlıyor.

UNESCO Hedefi ve Dijital Dönüşüm

Oya sanatının, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne girmesi amacıyla yürütülen proje, dijital platformlar aracılığıyla geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor. www.oyaarts.com merkezi ile araştırmacılara, Anadolu kadınlarının ürettiği oyaları dünya pazarına sunma fırsatı verilecek. Gelecek günlerde, 2 bin 500 oya çeşidinin yer alacağı bir katalog da hazırlanacak.

Kooperatifleşme ve Yarışmalar ile Oya Sanatı Yaşatılacak

Oya sanatını yaşatmak için planlanan kooperatifleşme çalışmaları ve oya yarışmaları ile bu zanaatin gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Yarışmalı etkinliklerde ödül kazanacak oyalar, vakıf bünyesinde korunacak. Ayrıca, mobil sergi ile uluslararası sanat merkezlerine ulaşmak da projelerin arasında yer alıyor. İstanbul'da bir müze planlanması da projenin önemli bir başka ayağını oluşturuyor. Bu müze, oya sanatının tarihine ışık tutacak eserleri kalıcı olarak sergileyecek ve araştırmacılara çalışma alanı sunacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Anadolu kadınının zarif el emeği ve sanatı olan oya, "Oya Projesi"yle dünya sahnesine çıkıyor. Adnan Memiş'in son 20 yıla yakın bir süre boyunca çeşitli bölgelerden topladığı iğne oyası koleksiyonuna dayanan proje, Adnan Memiş Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı tarafından yönetiliyor.

Anadolu kadınının zarif el emeği ve sanatı olan oya, "Oya Projesi"yle dünya sahnesine çıkıyor. Adnan Memiş'in son 20 yıla yakın bir süre boyunca çeşitli bölgelerden topladığı iğne oyası koleksiyonuna dayanan proje, Adnan Memiş Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı tarafından yönetiliyor.