Anadolu Otoyolu Bolu Dağı'nda Devrilen Kamyon Yol Ulaşıma Açıldı

Olay ve müdahale

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde, 1. viyadük mevkiinde, Mehmet Y. idaresindeki 06 CKH 629 plakalı asfalt yüklü kamyonun devrilmesi sonucu otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde gerekli güvenlik ve müdahale çalışmalarını yürüttü.

Ulaşımın yönlendirilmesi ve yolun açılması

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan güzergahın ulaşımı, Abant kavşağından D-100 kara yoluna yönlendirildi. Çalışmalar kapsamında devrilen kamyon vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı ve dökülen asfalt temizlendi.

Gerçekleştirilen vinç ve temizlik operasyonlarının ardından Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti yeniden ulaşıma açıldı.

