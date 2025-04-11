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Anadolu Otoyolu Bolu Dağı'nda Zincirleme Kaza: Yol Kapandı

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı'nda meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 15:40
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı'nda Zincirleme Kaza: Yol Kapandı

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı'nda Zincirleme Kaza

Bugün, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazası sonucunda İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Otoyolda, kar yağışının etkili olduğu ve karışık hava koşullarının etkisiyle çok sayıda aracın kazaya karıştığı bildirildi.

Kazanın Sebebi ve Olay Yerindeki Müdahale

Bolu Dağı Tüneli kesiminde gerçekleşen kazanın ardından olay yerine polisi, jandarma, sağlık, itfaiye ve kara yolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaza yerindeki durumun stabilize edilmesi için gerekli önlemleri almaya başladı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönündeki trafik akışı tamamen durmuştur. Sürücüler, alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyarılıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle İstanbul...

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle İstanbul...

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

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