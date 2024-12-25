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Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde Plaka Tanıma Sistemi Kuruluyor

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde plaka tanıma sistemi kurulumu nedeniyle İstanbul yönü geçici olarak kapatıldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 13:53
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 14:07
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde Plaka Tanıma Sistemi Kuruluyor

Anadolu Otoyolu'nda Plaka Tanıma Sistemi Çalışmaları Başladı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nde plaka tanıma sistemi (PTS) kurulumu nedeniyle İstanbul istikametinin bir bölümü geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Otoyolda yürütülen bu çalışmalara yönelik olarak taşıyıcı platform montajı gerçekleştiriliyor.

Çalışmaların Detayları

İlk olarak, Ankara istikametinde Kaynaşlı Gişeleri ile Abant Kavşağı arasında kalan bölüm, jandarma ve karayolları ekipleri tarafından araç geçişine kapatıldı. Bu süreçte, güzergahı kullanan sürücüler Kaynaşlı Gişeleri'nden D-100 kara yoluna yönlendirildi. Ankara istikametindeki çalışmalar tamamlandıktan sonra burası tekrar ulaşıma açıldı.

İstanbul İstikametindeki Kapanma

Daha sonra ekipler, Abant Kavşağı'ndan itibaren dubalarla ve uyarıcı levhalarla otoyolun İstanbul istikametini de trafiğe kapatarak önlemler aldı. Bu noktadan geçen araçlar, D-100 kara yoluna yönlendirilmekte.

Tünelin İstanbul istikametindeki çalışmalar tamamlandığında, ulaşım normale dönecek.

Bolu Dağı Tüneli'nde plaka tanıma sistemi (PTS) kurulum çalışmaları nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun...

Bolu Dağı Tüneli'nde plaka tanıma sistemi (PTS) kurulum çalışmaları nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinin bir bölümü geçici süreyle ulaşıma kapatıldı.

Bolu Dağı Tüneli'nde plaka tanıma sistemi (PTS) kurulum çalışmaları nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun...

Bolu Dağı Tüneli'nde plaka tanıma sistemi (PTS) kurulum çalışmaları nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinin bir bölümü geçici süreyle ulaşıma kapatıldı.

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