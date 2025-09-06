DOLAR
Anadolu Otoyolu Düzce'de 5 kaza: 2 ölü, 15 yaralı

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde meydana gelen 3'ü zincirleme 5 kazada 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı; 33 araç karıştı, ulaşım aksadı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 15:08
Olayın Detayları

Sabah saatlerinden bu yana bölgede etkili sağanak nedeniyle Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde toplam 3'ü zincirleme 5 ayrı kaza meydana geldi. Kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Kazalara, İstanbul ve Ankara yönlerinde seyir halindeki yolcu otobüsü, tır, minibüs, kamyonet ve otomobillerin de aralarında bulunduğu 33 araç karıştı.

Kaza Meydoları ve Müdahale

Kazalar otoyolun Kaynaşlı-Üçköprü, Bataklı-Çiftlik, Büyük Melen, Elmacık ve Yeşilyayla mevkilerinde gerçekleşti. Yaralanan 15 kişi, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ambulanslara alınarak kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kazalarda, Özbekistan uyruklu Gaulshan Mamedova olay yerinde, Hüsniye Ulu ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kazalar nedeniyle ulaşımda bir süre aksama yaşandı; yetkililer ve ekipler bölgedeki çalışmaları sürdürdü.

