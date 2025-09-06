Anadolu Otoyolu Düzce'de 5 kaza: 2 ölü, 15 yaralı

Anadolu Otoyolu Düzce'de 3'ü zincirleme 5 kaza: 2 ölü, 15 yaralı
Olayın Detayları
Sabah saatlerinden bu yana bölgede etkili sağanak nedeniyle Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde toplam 3'ü zincirleme 5 ayrı kaza meydana geldi. Kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Kazalara, İstanbul ve Ankara yönlerinde seyir halindeki yolcu otobüsü, tır, minibüs, kamyonet ve otomobillerin de aralarında bulunduğu 33 araç karıştı.
Kaza Meydoları ve Müdahale
Kazalar otoyolun Kaynaşlı-Üçköprü, Bataklı-Çiftlik, Büyük Melen, Elmacık ve Yeşilyayla mevkilerinde gerçekleşti. Yaralanan 15 kişi, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ambulanslara alınarak kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Kazalarda, Özbekistan uyruklu Gaulshan Mamedova olay yerinde, Hüsniye Ulu ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kazalar nedeniyle ulaşımda bir süre aksama yaşandı; yetkililer ve ekipler bölgedeki çalışmaları sürdürdü.
