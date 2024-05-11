Bist 100
10.218,58 0%
DOLAR
32,22 -0,11%
EURO
34,93 0,17%
ALTIN
2.432,72 0,51%

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde bu tarihler tek şerit ulaşım olacak!

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde yapılacak olan üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanacak. Detaylar haberimizde!

Yayın Tarihi: 11.05.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 14:26
Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde bu tarihler tek şerit ulaşım olacak!

Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde yapılacak üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanacak. 

Çalışmalar, Düzce Kavşağı ile Kaynaşlı Kavşağı arasındaki bölümde gerçekleştirilecek ve 13 Mayıs'tan 17 Mayıs'a kadar sürecek. Bu süre zarfında güzergah trafiğe kapatılacak ve ulaşım diğer istikametten çift yönlü olarak (1 şerit İstanbul, 2 şerit Ankara) sağlanacak. Sürücülerin bu süreçte dikkatli olmaları önemle vurgulanıyor.

İLGİLİ HABERLER

Anneler günü kampanyası bekleyen başvursun! 3 dakikada annenize bedavaya hediye alacaksınız

Gram altına tapunuz hazır! Büyükşehirlerde kapış kapış gidiyor

Kurban Bayramı’nda hesaplara çift ikramiye yatacak! SSK BAĞKUR fark etmez

Bim’den padişahlara yakışır kampanya! 14 Mayıs’a kadar izdiham yaratacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
5
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
6
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
7
İstanbul'un tüm ilçelerine duyuruldu! Tedbir almadan dışarı çıkan ah vah edecek

Pegasus yine yaptı yapacağını: 5 gün içinde 35 TL'ye uçak bileti satılıyor

Gram altın biriktirenlere gemileri yaktıracak uyarı! Uzman isim piyasacıları uyardı

Konut alımlarında fırtına öncesi sessizlik başladı: 3 banka faiz indirimi ile hayalleri gerçekleştiriyor

Migros zararına satış için gaza bastı! Ürünlerde yüzde 64 indirim başladı

Tüm zamları bilmişti! 'Emekli Temmuz zammı hayırlı olsun' diyerek müjdeyi verdi

Kurban Bayramı’nda hesaplara çift ikramiye yatacak! SSK BAĞKUR fark etmez

Anneler günü kampanyası bekleyen başvursun! 3 dakikada annenize bedavaya hediye alacaksınız

Her gün bir avuç ceviz yiyen dipdiri kalıyor! Her yeriniz anında gençleşiyor

Gram altına tapunuz hazır! Büyükşehirlerde kapış kapış gidiyor

İŞKUR binlerce alım için düğmeye bastı! Başvuran TÜM HERKES iş sahibi olacak

Bim’den padişahlara yakışır kampanya! 14 Mayıs’a kadar izdiham yaratacak

100 Bin TL kredi çekip 3 ay sonra ödemeye başlayacaksınız! Başvuru bile yapmanıza gerek yok