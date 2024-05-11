Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde bu tarihler tek şerit ulaşım olacak!

Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde yapılacak üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanacak.



Çalışmalar, Düzce Kavşağı ile Kaynaşlı Kavşağı arasındaki bölümde gerçekleştirilecek ve 13 Mayıs'tan 17 Mayıs'a kadar sürecek. Bu süre zarfında güzergah trafiğe kapatılacak ve ulaşım diğer istikametten çift yönlü olarak (1 şerit İstanbul, 2 şerit Ankara) sağlanacak. Sürücülerin bu süreçte dikkatli olmaları önemle vurgulanıyor.