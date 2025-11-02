Anadolu Otoyolu Düzce Kesiminde Sis: Görüş Mesafesi Düştü

Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü. İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan güzergahta trafik zaman zaman yavaşladı.

Otoyolun Düzce gişeleri ile Sinirci, Beyköy ve Gölyaka gişeleri arasındaki bölümde özellikle görüşün azaldığı bildirildi. Güzergahı kullanan sürücüler yolda dikkatli ilerledi.

Benzer şekilde, D-100 kara yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nun bazı kesimlerinde de sis görüldü ve ulaşımda dikkat gerektirdi.

Karayolları ve trafik ekipleri, sürücülere sise karşı tedbirli olmaları ve hızlarını azaltmaları yönünde uyarıda bulundu.

