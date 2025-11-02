Anadolu Otoyolu Düzce Kesiminde Sis: Görüş Mesafesi Düştü

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde etkili olan sis, Düzce gişeleri ile Sinirci, Beyköy ve Gölyaka arasında görüş mesafesini düşürdü; Karayolları uyardı.

Yayın Tarihi: 02.11.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 12:02
Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü. İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan güzergahta trafik zaman zaman yavaşladı.

Otoyolun Düzce gişeleri ile Sinirci, Beyköy ve Gölyaka gişeleri arasındaki bölümde özellikle görüşün azaldığı bildirildi. Güzergahı kullanan sürücüler yolda dikkatli ilerledi.

Benzer şekilde, D-100 kara yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nun bazı kesimlerinde de sis görüldü ve ulaşımda dikkat gerektirdi.

Karayolları ve trafik ekipleri, sürücülere sise karşı tedbirli olmaları ve hızlarını azaltmaları yönünde uyarıda bulundu.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan güzergahlardan Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişindeki sis, görüş mesafesini düşürdü.

