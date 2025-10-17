Anadolu Otoyolu Gebze Gişeleri Bağlantı Yolunda Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı
Kaza ve ilk müdahale
Anadolu Otoyolu'nun Gebze gişeleri bağlantı yolunda konteyner yüklü bir tırın devrilmesi sonucu trafik akışında aksama yaşandı. Olayda sürücü yaralandı.
İstanbul istikameti yönünde seyrettiği belirtilen, Emirhan G. idaresindeki 27 JC 775 plakalı konteyner yüklü tır, Gebze gişeleri bağlantı yolunda bariyerlere çarparak devrildi.
İhbarın ardından bölgeye polis, sağlık ve kara yolları ekipleri sevk edildi ve olay yerinde ilk müdahaleler gerçekleştirildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Darıca Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ulaşımda yaşanan aksama
Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu bağlantı yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı; ekiplerin çalışmasıyla trafik akışı normale döndürüldü.
Anadolu Otoyolu Gebze gişeleri bağlantı yolunda konteyner yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, kaza nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı. Kaza yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.