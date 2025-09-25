Anadolu Otoyolu Kocaeli'de Üstyapı Yenileme Çalışması Yarın Başlıyor

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünce Anadolu Otoyolu'nun Doğu İzmit Kavşağı ile Kandıra Kavşağı arasındaki kuzey taşıma yolunda üstyapı onarım çalışmaları yarın saat 09.00'da başlayacak.

Çalışmaların 24 saat esasına göre sürdürüleceği bildirildi.

Trafik Düzenlemeleri ve Kapanışlar

Çalışma süresince otoyolun İstanbul istikametine giden trafiği, Anadolu Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı’ndan alternatif güzergahlara yönlendirilecek.

Açıklamada, Kandıra Kavşağı'ndan otoyola girişlerin ile Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı’ndan Anadolu Otoyolu İstanbul istikametine katılımın kapalı olacağı ifade edildi.

Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği vurgulanırken, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınacağı bilgisi paylaşıldı.