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Anadolu Otoyolu'nda Bariyere Çarpan SUV Kazası Trafiği Aksattı

Kocaeli'de SUV bariyere çarptı, 1 kişi yaralandı, trafik yoğunluğu oluştu.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 15:31
Anadolu Otoyolu'nda Bariyere Çarpan SUV Kazası Trafiği Aksattı

Anadolu Otoyolu’nda Kazalar Devam Ediyor

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen kaza, sürücüleri zor durumda bıraktı. H.A. tarafından kullanılan 59 UZ 043 plakalı SUV tipi araç, Derince ilçesi İzmit Batı Gişeleri mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı. Bu çarpışma sonucunda bir kişi hafif yaralandı.

Bariyerleri Sökerek İlerledi

Kaza, bariyerleri yerinden sökerek yaklaşık 50 metre ilerleyen araç sebebiyle otoyolda oluşan trafik yoğunluğu dikkat çekti. Olay yerine kısa sürede jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Kazada hafif yaralanan sürücünün eşi F.A., ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik Normalleşti

Kaza sonrası İstanbul istikametine giden yolda oluşan trafik yoğunluğu, aracın çekilmesinin ardından normale döndü. Sürücüler, kaza yerinde dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

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