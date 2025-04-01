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Anadolu Otoyolu'nda Bayram Dönüş Hareketliliği Başladı

Bayram tatili dönüşü Anadolu Otoyolu'nda kısmen yoğunluk yaşanıyor. Tatilcilerin dönüş yolculukları başladı.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 19:08
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 19:08
Anadolu Otoyolu'nda Bayram Dönüş Hareketliliği Başladı

Anadolu Otoyolu'nda Dönüş Trafiği Başladı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli, Bolu ve Düzce kesimlerinde, tatilcilerin memleketlerine veya tatil beldelerine dönüş yolculuklarıyla birlikte hareketlilik gözlemlenmeye başlandı.

Tatilini geçirenlerin bir kısmı geri dönüş yolunu tercih ederken, otoyolun Kocaeli kesiminde İstanbul yönünde akıcı bir trafik yoğunluğu söz konusu. Ancak, zaman zaman trafiğin yavaşlaması sebebiyle Bekirdere Rampası mevkisinde araç yoğunluğu oluşmakta.

D-100 kara yolunun Karabük Gerede kesimi ile Anadolu Otoyolu'nun Gerede otoban girişi, Yeniçağa, Köroğlu Rampası ve Bolu Dağı Tüneli kesimlerinde de akıcı bir yoğunluk yaşanıyor. Özellikle Düzce geçişinde Kaynaşlı ile Düzce gişeleri arasında yoğunluk dikkat çekiyor.

İstanbul istikametindeki Beyköy, Sinirci, Gölyaka gişeleri ile Gümüşova rampaları arasında zaman zaman yoğunluğun arttığı bildirildi. Bununla birlikte, D-100 kara yolunun Düzce, Gölyaka ve Gümüşova kesimlerinde trafik akıcı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor.

Ulaşımda aksama yaşanmaması için güzergahlarda görevli jandarma ve kara yolları ekipleri de gerekli önlemleri alarak çalışmalara devam ediyor. Ayrıca, Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya kesiminde ise trafik normal seyir ediyor.

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