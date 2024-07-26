Anadolu Otoyolu'nda Büyükbaş Hayvan Yüklü Tır Kazası

Anadolu Otoyolu'nda Tır Kazası İle Ulaşım Aksamaları

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde, büyükbaş hayvan taşıyan bir tırın kaza yapması nedeniyle ulaşımda önemli aksamalar yaşandı.

Kaza Ayrıntıları

U.O. yönetimindeki 21 AFA 919 plakalı tır, Akyazı bölgesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı ve refüjde asılı kaldı.

Kazanın hemen ardından sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Sürücü, herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için tedbir amacıyla hastaneye götürüldü. Bu arada, tırın yükü olan 26 büyükbaş hayvandan 6'sı telef oldu.

Yardım Ekipleri ve Besiciler Olay Yerinde

Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, tırı kurtarma çalışmalarına başlarken, bölgedeki besiciler de savrulan hayvanları toplayarak bir noktada bir araya getirmeye çalıştılar.

Kaza sonrası, bölgedeki ulaşımın aksaması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Besiciler Odası Başkanı Açıklama Yaptı

Sakarya Besiciler Odası Başkanı Halit Karaduman, yaptığı açıklamada kazanın, hayvanların Diyarbakır'dan İstanbul'a götürülmekteyken meydana geldiğini belirtti.

Karaduman, "Tırda toplam 26 hayvan vardı, bunlardan 6'sı telef oldu, ayrıca 5 hayvan kayıp durumda ve onları arıyoruz." dedi.