Anadolu Otoyolu'nda Çekiciye Çarpan Otomobilde İki Kişi Hayatını Kaybetti

Anadolu Otoyolu'nda Yaşanan Trajik Kaza

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin çekiciye çarpması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Olayın Gelişimi

Otoyolun Ankara istikametinde ilerleyen Bayram Açıkgöz yönetimindeki 06 EY 3288 plakalı otomobil, viyadükler mevkisinde çekiciye arkadan çarparak feci bir kaza meydana getirdi.

Kaza sonrasında olay yerine jandarma, itfaiye, Karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde, sürücü Bayram Açıkgöz ve aynı araçta bulunan Aziz Emre Baş maalesef yaşamını yitirdi. Diğer yolcu H.K. ise yaralandı.

Yaralının Durumu ve Cenazelerin Taşınması

Yaralı H.K., sağlık ekiplerinin gerekli ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.

Bu trajik kaza, yolda alınması gereken güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobilin çekiciye çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.