Anadolu Otoyolu'nda Devrilen Tır Trafiği Aksattı

Anadolu Otoyolu'nda Tır Devrildi, Trafik Aksadı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde meydana gelen kazada, bir tır devrildi ve bu durum ulaşımı ciddi şekilde etkiledi. M.B. yönetimindeki 41 B 5525 plakalı dane mısır yüklü tır, otoyolun Ankara istikameti Abant gişeleri mevkiinde devrildi.

Kaza sonrası olay yerine hemen sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Şans eseri sürücü, kazada herhangi bir yara almadı.Ancak, kazanın etkisiyle Ankara istikametinde bir süreliğine kapatılan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Ekipler, devrilen tırı kaldırma ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda ulaşım, yolda tek şeritten sağlanıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde devrilen tır nedeniyle ulaşım aksadı. Sürücünün yara almadığı kazada, bir süreliğine kapatılan Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde devrilen tır nedeniyle ulaşım aksadı. Sürücünün yara almadığı kazada, bir süreliğine kapatılan Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.