Anadolu Otoyolu'nda Feci Kaza: İki Can Kaybı ve Bir Yaralı

Anadolu Otoyolu'nda yaşanan üzücü bir kazada, iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı. Olay, Bolu kesimindeki Yedigöller mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle gerçekleşti.

41 AGF 939 plakalı otomobil, M.B. yönetiminde, dinlenme tesisinin önünde bariyere çarparak takla attı. Kazanın ardından sürücü M.B. ile araçta bulunan E.D. ve A.K. yaralandı.

Olayın duyulmasının ardından sağlık, jandarma, itfaiye ve Karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık görevlileri, E.D. ve A.K.'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı sürücü M.B., Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yolda meydana gelen bu talihsiz kaza, otomobil sahiplerini ve sürücüleri, güvenli sürüş konusunda bir kez daha düşünmeye sevk etti.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bariyere çarpan otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bariyere çarpan otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.