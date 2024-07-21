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Anadolu Otoyolu'nda Hafif Ticari Araç Yangını

Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki hafif ticari araçta yangın çıktı. Araç kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 21.07.2024 23:43
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 23:43
Anadolu Otoyolu'nda Hafif Ticari Araç Yangını

Anadolu Otoyolu'nda Yangın Çıktı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, seyir halindeki bir hafif ticari araç, aniden alev aldı. Olay, otobanın Kartepe geçişindeki Tepetarla mevkisinde gerçekleşti.

Yangın Nasıl Başladı?

Henüz sürücünün kimliği ve araç plakası tespit edilemeyen hafif ticari araçta, sürücü aniden dumanların yükseldiğini fark etti. Hemen aracı durdurarak itfaiye ekiplerinden yardım talep etti.

İtfaiye Müdahalesi

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere hızla müdahale etti ve yangını söndürdü. Ancak, yangın sonucunda araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Ulaşımda Aksamalar

Yangın nedeniyle bölgede bir süreliğine kontrollü olarak direnen trafik, yangının ardından aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Olayla ilgili detaylar araştırılmaya devam ediliyor.

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