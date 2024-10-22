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Anadolu Otoyolu'nda Kamyonet ile Tır Çarpıştı: İki Yaralı

Sakarya'da meydana gelen kazada, kamyonet tıra çarparak iki kişiyi yaraladı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 00:42
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 00:45
Anadolu Otoyolu'nda Kamyonet ile Tır Çarpıştı: İki Yaralı

Anadolu Otoyolu'nda Kazalı Durum

Anadolu Otoyolu üzerindeki Sakarya geçişinde yaşanan kaza sonucunda bir kamyonette bulunan iki kişi ağır yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, A.Ç. idaresindeki 06 DNN 366 plakalı kamyonetin, Sakarya Hendek geçişindeki Yeniköy mevkisinde, önünde seyreden A.K. yönetimindeki 37 AU 420 plakalı tıra çarpması ile gerçekleşti.

Sıkışma ve Kurtarma

Kaza sonrası kamyonet, tırın kasasının altına girerek, sürücü A.Ç. ve yolcu E.E.E.'nin bulundukları yerden sıkışmasına neden oldu. Otoyol Jandarma, Karayolları ve sağlık ekipleri, yaralıların bulunduğu yerden çıkarılması için anında müdahale etti.

Yaralıların Durumu

Yaralı iki kişi, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bilgisi edinildi.

Tır Sürücüsü İfadesini Verdi

Kaza sonrasında tır sürücüsü A.K., ifade vermek üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde tıra çarpan kamyonetteki 2 kişi ağır yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde tıra çarpan kamyonetteki 2 kişi ağır yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde tıra çarpan kamyonetteki 2 kişi ağır yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde tıra çarpan kamyonetteki 2 kişi ağır yaralandı.

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