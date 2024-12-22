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Anadolu Otoyolu'nda Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 19:27
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 19:33
Anadolu Otoyolu'nda Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde gerçekleşen korkunç bir kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, otoyolun İstanbul istikametinde meydana geldi. Nazım E. yönetimindeki 41 AUK 398 plakalı otomobil, Cankurtaran mevkisinde Burak A. yönetimindeki 41 AES 173 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza hakkında ihbarda bulunulmasının ardından, olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri acilen sevk edildi. Sağlık görevlileri, araçlardaki yolculardan Muhammet Ali Acar’ın yaşamını yitirdiğini belirtti.

Ayrıca, yaralanan sürücüler ile yolculardan G.A. ve A.P.A., Bolu'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi...

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi...

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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