Anadolu Otoyolu'nda Kaza: 9 Yaşındaki Çocuk Öldü, 4 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nda Kaza: 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Olayda 9 yaşındaki Ömer Mahir A. hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza Ayrıntıları

Ankara istikametinde seyreden M.E. idaresindeki 41 VT 099 plakalı otomobil, Tatlar köyü mevkisinde A.K. yönetimindeki 04 ABA 431 plakalı otomobille çarpıştı.

Müdahale ve Sonrası

İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada 04 ABA 431 plakalı otomobilde bulunan Ömer Mahir A. (9) yaşamını yitirdi; sürücü ile araçtaki S.A., S.A. ve Y.A. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Çocuğun cenazesi de incelemenin ardından morga götürüldü.

Bir süre kapatılan Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde ulaşım, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

