Anadolu Otoyolu'nda Kaza: 9 Yaşındaki Çocuk Öldü, 4 Yaralı

Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı; yol tekrar trafiğe açıldı.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 14:34
Anadolu Otoyolu'nda Kaza: 9 Yaşındaki Çocuk Öldü, 4 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nda Kaza: 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Olayda 9 yaşındaki Ömer Mahir A. hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza Ayrıntıları

Ankara istikametinde seyreden M.E. idaresindeki 41 VT 099 plakalı otomobil, Tatlar köyü mevkisinde A.K. yönetimindeki 04 ABA 431 plakalı otomobille çarpıştı.

Müdahale ve Sonrası

İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada 04 ABA 431 plakalı otomobilde bulunan Ömer Mahir A. (9) yaşamını yitirdi; sürücü ile araçtaki S.A., S.A. ve Y.A. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Çocuğun cenazesi de incelemenin ardından morga götürüldü.

Bir süre kapatılan Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde ulaşım, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 yaşındaki çocuk hayatını...

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 yaşındaki çocuk hayatını...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nezir Derneği'nden Ekimde Filistin, Afrika ve Yurt İçine Kapsamlı Yardım
2
Sadakataşı ve İHA Avusturya, Lübnan'da Filistinli Mültecilere Yardım Başlattı
3
Erzurum Emniyet Müdürü Karaburun: Okul Çevresi Güvenliğinde Yeni Tedbirler
4
Kartalkaya otel yangını: Avukat Yüksel Gültekin'ten bakanlık yetkililerinin tutuklanması talebi
5
Samsun Çarşamba'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Yakalandı
6
AK Parti'den Bodrum açıklaması: CHP'li meclis üyesinin tutuklanması ve 'rüşvet' iddiaları
7
Van Kalesi'nde Kayalıkta Düşen 40 Yaşındaki Kişi Ekiplerce Kurtarıldı

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor