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Anadolu Otoyolu'nda Kaza: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı, Ulaşım Aksadı

Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kazada otomobil bariyere çarptı, sürücü hastaneye kaldırıldı, ulaşım çift yönlü aksadı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 23:07
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 23:15
Anadolu Otoyolu'nda Kaza: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı, Ulaşım Aksadı

Anadolu Otoyolu'nda Kaza

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, otomobilin bariyere çarpması sonucu ulaşım çift yönlü aksadı. Olay, otoyolun Ankara istikametinde, İzmit geçişi Alikahya Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Otomobil Kontrolden Çıktı

Sürücü T.Ş. yönetimindeki 34 SP 5690 plakalı otomobil, bir anda kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 10 metre sürüklendikten sonra durabildi.

Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Haber verilmesi üzerine, kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik Akışı Aksadı

Kaza nedeniyle trafik akışının çift yönlü bir süre aksadığı güzergahta, araç kuyruğu oluştu. Yetkililer, ulaşımın normale dönmesi için gerekli önlemleri aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, otomobilin bariyere çarpması sonucu ulaşım çift yönlü...

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, otomobilin bariyere çarpması sonucu ulaşım çift yönlü aksadı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, otomobilin bariyere çarpması sonucu ulaşım çift yönlü...

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, otomobilin bariyere çarpması sonucu ulaşım çift yönlü aksadı.

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