Anadolu Otoyolu'nda Korkunç Kaza: 3 Ölü, 3 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nda Yaşanan Feci Kaza

Sakarya'da yer alan Anadolu Otoyolu'nda hafif ticari araç ile minibüs arasında meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza Anı ve İlk Müdahale

Kaza, otoyolun Ankara istikametinde, Sapanca mevkiinde gerçekleşti. Ercan Eroğlu tarafından kullanılan 60 ADB 412 plakalı hafif ticari araç, Zafer T. idaresindeki 34 NA 4777 plakalı minibüs ile çarpıştı. Olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri durumu hızla kontrol altına aldı.

Hayatını Kaybedenler ve Yaralılar

Yapılan ilk müdahalede, hafif ticari araçta bulunan Meryem Eroğlu (38) ve kızı İrem Eroğlu (15) kazada hayatını kaybetti. Ayrıca, kazada yaralanan sürücüler ile birlikte hafif ticari araçta yer alan Yusuf Kerem Eroğlu (10) ve dede Mustafa Çatak (65) hastaneye kaldırıldı. Ancak, hastanede tedavi altına alınan Mustafa Çatak da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otoyolda Araç Kuyruğu Oluştu

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu’nun Ankara istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Bu durum, bölgede uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

Gözaltı İşlemi Başlatıldı

Hastanedeki tedavisi tamamlanan sürücü Zafer T., Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Meryem Eroğlu, İrem Eroğlu ve Mustafa Çatak'ın cenazelerinin İstanbul'a gönderildiği bildirildi.