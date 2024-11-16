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Anadolu Otoyolu'nda Şarampole Devrilen Otomobilde İki Yaralı

Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kazada, şarampole devrilen otomobildeki sürücü ve yolcu yaralandı.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 22:17
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 22:24
Anadolu Otoyolu'nda Şarampole Devrilen Otomobilde İki Yaralı

Anadolu Otoyolu'nda Kaza: İki Yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde, bariyerleri kırarak şarampole devrilen bir otomobildeki iki kişi yaralandı. Olay, otobanın İstanbul istikametinde ilerleyen M.M.A idaresindeki 34 MBK 077 plakalı aracın, Erenler geçişi Alancuma mevkisinde kontrolden çıkması sonucu gerçekleşti.

Kaza anında otomobil ters şekilde kaldı ve sürücü ile yanındaki kadın yolcu Z.A, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Olayın ardından, ihbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde bariyerleri kırıp şarampole devrilen otomobildeki iki kişi...

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde bariyerleri kırıp şarampole devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde bariyerleri kırıp şarampole devrilen otomobildeki iki kişi...

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde bariyerleri kırıp şarampole devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı.

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