Anadolu Otoyolu'nda Seyir Halindeki Tır Yangını

Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki tır yandı, ulaşımda aksama yaşandı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 20:15
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 20:15
Anadolu Otoyolu'nda Seyir Halindeki Tır Yangını

Anadolu Otoyolu'nda Tır Yangını

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, seyir halindeki bir tır motor bölümünden alev alarak yangın çıkardı. Olay, İstanbul istikameti Beyköy mevkisinde gerçekleşti. E.K. idaresindeki 06 BPA 64 plakalı toz alçı yüklü tır, kısa sürede büyüyen alevlerle karşı karşıya kaldı.

Yangın Söndürüldü, Tır Kullanılamaz Hale Geldi

İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını başarıyla söndürdü. Ancak, çıkan yangın sonucunda tır tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın söndürme çalışmaları nedeniyle bölgede bir süre ulaşımda aksama yaşandı.

Tırın kaldırılması için gerekli çalışmaların başlatıldığı bilgisi edinildi.

Anadolu Otoyolunun Düzce kesiminde seyir halindeyken alev alan toz alçı yüklü tır tamamen yanarak...

Anadolu Otoyolunun Düzce kesiminde seyir halindeyken alev alan toz alçı yüklü tır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Otoyolunun Düzce kesiminde seyir halindeyken alev alan toz alçı yüklü tır tamamen yanarak...

Anadolu Otoyolunun Düzce kesiminde seyir halindeyken alev alan toz alçı yüklü tır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!
2
Kars'ta Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi
3
Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan Oksijen Krizi Uyarısı
4
İstanbul'da Motosiklet ve Kurye Trafiğine Yasak Geldi
5
Malatya'nın 4 İlçesinde Eğitime Kar Engeli
6
Bartın'da Taşımalı Eğitime Kar Engeli
7
Karabük'te Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?