Anadolu Otoyolu'nda Seyir Halindeki Tır Yangını

Anadolu Otoyolu'nda Tır Yangını

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, seyir halindeki bir tır motor bölümünden alev alarak yangın çıkardı. Olay, İstanbul istikameti Beyköy mevkisinde gerçekleşti. E.K. idaresindeki 06 BPA 64 plakalı toz alçı yüklü tır, kısa sürede büyüyen alevlerle karşı karşıya kaldı.

Yangın Söndürüldü, Tır Kullanılamaz Hale Geldi

İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını başarıyla söndürdü. Ancak, çıkan yangın sonucunda tır tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın söndürme çalışmaları nedeniyle bölgede bir süre ulaşımda aksama yaşandı.

Tırın kaldırılması için gerekli çalışmaların başlatıldığı bilgisi edinildi.

Anadolu Otoyolunun Düzce kesiminde seyir halindeyken alev alan toz alçı yüklü tır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Otoyolunun Düzce kesiminde seyir halindeyken alev alan toz alçı yüklü tır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.