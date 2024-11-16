Anadolu Otoyolu'nda Tır Kazası: 3 Yaralı ve Kaçan Sürücü Yakalandı

Anadolu Otoyolu'nda Feci Kaza

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde meydana gelen kazada, 3 kişi ağır yaralandı. E.Ö. yönetimindeki 34 PZ 195 plakalı tır, İstanbul istikametinde seyrederken Kadir Ç. idaresindeki 52 KF 976 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazanın Detayları

Otomobil, çarpmanın etkisiyle yolun emniyet şeridinde sürüklenerek bariyerlere çarptı. Kazada, otomobilin sürücüsü Kadir Ç. ile araçta bulunan Şinasi S. ve Süleyman S. yaralandı. Olay yerine gelen jandarma, karayolları ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, Sakarya Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaçan Sürücü Yakalandı

Kaza sonrası olay yerinden kaçan tır sürücüsü, jandarma tarafından otoyol üzerindeki bir dinlenme tesisinde yakalandığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde tırın çarptığı otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde tırın çarptığı otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı.