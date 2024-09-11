Anadolu Otoyolu'nda Tır Yangını Kontrol Altına Alındı

Düzce'de Tır Yangını Kontrol Altına Alındı

Anadolu Otoyolu üzerinde, Düzce kesiminde gerçekleşen kaza sonrası tırda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

İstanbul istikametinde ilerleyen M.B. isimli sürücünün kontrolündeki 33 ASK 188 plakalı badem yüklü tır, Kaynaşlı Gişeleri mevkiinde kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın ardından tır alev almaya başladı.

Olay Yeri Müdahalesi

Yangın ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Yangına anında müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürmeyi başardı, ancak tır kullanılamaz hale geldi.

Zamanında Müdahale Önemliydi

Bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları kaza anını kaydetti. Yetkililer, yaşanan bu olayın, zamanında yapılan müdahalelerin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde kaza yapan tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde kaza yapan tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde kaza yapan tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.