Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Anadolu Otoyolu'nda Tır Yangını Kontrol Altına Alındı

Düzce'de refüje çarpan kötü şanslı tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde söndürüldü.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 09:30
Anadolu Otoyolu'nda Tır Yangını Kontrol Altına Alındı

Düzce'de Tır Yangını Kontrol Altına Alındı

Anadolu Otoyolu üzerinde, Düzce kesiminde gerçekleşen kaza sonrası tırda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

İstanbul istikametinde ilerleyen M.B. isimli sürücünün kontrolündeki 33 ASK 188 plakalı badem yüklü tır, Kaynaşlı Gişeleri mevkiinde kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın ardından tır alev almaya başladı.

Olay Yeri Müdahalesi

Yangın ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Yangına anında müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürmeyi başardı, ancak tır kullanılamaz hale geldi.

Zamanında Müdahale Önemliydi

Bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları kaza anını kaydetti. Yetkililer, yaşanan bu olayın, zamanında yapılan müdahalelerin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde kaza yapan tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince...

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde kaza yapan tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde kaza yapan tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince...

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde kaza yapan tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde kaza yapan tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince...

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde kaza yapan tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER

ŞOK 11-17 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayınlandı! Fairy Bulaşık Kapsulü 577 TL'den 299 TL'ye Pınar Süzme Peynir 110 TL'den 70 TL'ye Düştü

ABB BUGSAŞ 195 Personel Alımı Yapacak: Tekniker, Teknisyen, Usta ve Pompacı Başvuru Şartları ve Detaylar

Akbank’tan 700.000 TL’lik dev kredi fırsatı! Sıfır faiz ile veriliyor

Öğrencilere dev destek! Hesabına bakan her ay 2.000 TL'yi görecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Akbank’tan 700.000 TL’lik dev kredi fırsatı! Sıfır faiz ile veriliyor

1250 TL Ödeme Geldi! Hesaplarınızı Kontrol Edin: Eylül Ayı Aile Destek Ödemeleri Başladı! Ödeme Tarihleri ve Detaylar

İŞKUR sabah sabah açıkladı! Hastanelere yüzlerce personel alımı başladı

O Belediye Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Detaylar

Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? Evde Bakım Maaşı Güncel Yatan İller Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

ŞOK 11-17 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayınlandı! Fairy Bulaşık Kapsulü 577 TL'den 299 TL'ye Pınar Süzme Peynir 110 TL'den 70 TL'ye Düştü

Türk Hava Yolları Eylül Ayı için Yüksek Maaş ile Personel Alımı İlanları Yayımlandı: 7 Farklı Pozisyonda Personel Alınacak

ABB BUGSAŞ 195 Personel Alımı Yapacak: Tekniker, Teknisyen, Usta ve Pompacı Başvuru Şartları ve Detaylar

Pegasus'tan 323 TL'ye Uçuran Kampanya Fırsatı! Kampanya Detayları ve Seyahat Tarihleri

A101'de dev indirim! O tarihte giden 149 TL'ye alacak

11 Eylül 2024 Çarşamba günlük burç yorumları! Aşk, sağlık, para ve iş falı

Öğrencilere dev destek! Hesabına bakan her ay 2.000 TL'yi görecek