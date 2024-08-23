Anadolu Otoyolu'nda Üstyapı Yenileme Çalışmaları Başlıyor

Anadolu Otoyolu'nda Yenileme Çalışmaları

Anadolu Otoyolu'nda, Sakarya'nın Hendek ile Gümüşova arasında yapılacak olan üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara yönü, kesimler halinde trafiğe kapatılacak.

Ulaşım Durumu

Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülecek çalışmalarda ulaşım, İstanbul istikametinden iki yönlü olarak sağlanacak.

Çalışma Takvimi

Çalışmalar sırasında, Ankara yönü kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinden gidiş geliş şeklinde gerçekleştirilecektir. Çalışmaların tamamlanmasının ardından, İstanbul istikametinde de aynı yöntemle trafik akışı sağlanacaktır.

Başlangıç Tarihi: 26 Ağustos 2023

Çalışma Saatleri: 21.00-07.00