Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Anadolu Otoyolu'nda Üstyapı Yenileme Çalışmaları Başlıyor

Sakarya-Düzce kesiminde Anadolu Otoyolu'nda üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara yönü trafiğe kapatılacak.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 22:52
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 22:52
Anadolu Otoyolu'nda Üstyapı Yenileme Çalışmaları Başlıyor

Anadolu Otoyolu'nda Yenileme Çalışmaları

Anadolu Otoyolu'nda, Sakarya'nın Hendek ile Gümüşova arasında yapılacak olan üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara yönü, kesimler halinde trafiğe kapatılacak.

Ulaşım Durumu

Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülecek çalışmalarda ulaşım, İstanbul istikametinden iki yönlü olarak sağlanacak.

Çalışma Takvimi

Çalışmalar sırasında, Ankara yönü kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinden gidiş geliş şeklinde gerçekleştirilecektir. Çalışmaların tamamlanmasının ardından, İstanbul istikametinde de aynı yöntemle trafik akışı sağlanacaktır.

Başlangıç Tarihi: 26 Ağustos 2023

Çalışma Saatleri: 21.00-07.00

İLGİLİ HABERLER

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!