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Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 10 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nda gerçekleşen zincirleme kazada 10 kişi yaralandı. Olay yerine acil sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 20:13
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 20:16
Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 10 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Olay, oto yolun İstanbul istikameti Gebze geçişindeki Yumrukaya mevkisinde gerçekleşti.

Kazanın Detayları

Kaza, 2 otomobil, 1 hafif ticari araç ve 1 SUV tipi aracın karışması sonucunda meydana geldi. Yaralanan toplam 10 kişi, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay Yeri ve Müdahale

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle İstanbul istikametine ulaşım kontrol altına alındı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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