Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 10 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Olay, oto yolun İstanbul istikameti Gebze geçişindeki Yumrukaya mevkisinde gerçekleşti.
Kazanın Detayları
Kaza, 2 otomobil, 1 hafif ticari araç ve 1 SUV tipi aracın karışması sonucunda meydana geldi. Yaralanan toplam 10 kişi, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Olay Yeri ve Müdahale
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle İstanbul istikametine ulaşım kontrol altına alındı.
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