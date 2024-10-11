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Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

Sakarya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı, yol 2 saat boyunca trafiğe kapandı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 01:59
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 02:16
Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Kazada 5 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde gerçekleşen zincirleme trafik kazasında toplamda 5 kişi yaralandı. Kaza, Sakarya'nın Hendek ilçesi Esentepe mevkiinde meydana geldi.

Kaza Detayları

İstanbul istikametine giden 4 otomobilin karşılıklı çarpışması sonucunda yaralılar ambulanslarla Sakarya ve Düzce'deki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle yolun iki şeridi trafiğe kapandı. Yaklaşık 2 saat boyunca tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi...

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi...

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi...

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi...

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi...

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi...

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

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