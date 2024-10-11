Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Kazada 5 Yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde gerçekleşen zincirleme trafik kazasında toplamda 5 kişi yaralandı. Kaza, Sakarya'nın Hendek ilçesi Esentepe mevkiinde meydana geldi.
Kaza Detayları
İstanbul istikametine giden 4 otomobilin karşılıklı çarpışması sonucunda yaralılar ambulanslarla Sakarya ve Düzce'deki hastanelere sevk edildi.
Kaza nedeniyle yolun iki şeridi trafiğe kapandı. Yaklaşık 2 saat boyunca tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.