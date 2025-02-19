Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bolu kesiminde 6 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Ulaşımda aksama yaşandı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 16:42
Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 araç karıştı. Bu kazada yaralanan 1 kişinin olduğu bildirildi.

Olay, Otoyolun İstanbul istikametinde, Köroğlu rampaları mevkisinde gerçekleşti. Henüz sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen bir tır ile otomobil arasında çarpışma meydana geldi. Çarpışmanın ardından, kaza alanını gören diğer sürücülerin yavaşlaması sonucu, iki ayrı noktada otomobil ile kamyon ve yolcu otobüsü ile panelvan arasında başka kazalar yaşandı.

Kaza hakkında yapılan ihbar üzerine hemen sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan 1 kişiye, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan kaza, bölgedeki trafiği bir süre aksatmasına neden oldu. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 6 aracın karıştığı trafik kazalarında 1 kişi yaralandı. İhbar...

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 6 aracın karıştığı trafik kazalarında 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 6 aracın karıştığı trafik kazalarında 1 kişi yaralandı. İhbar...

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 6 aracın karıştığı trafik kazalarında 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

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