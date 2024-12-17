Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kocaeli'deki Otoyolda Zincirleme Trafik Kazası

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası, ulaşımı olumsuz etkiledi. İzmit Batı Gişeleri mevkisinde, 4 aracın karıştığı kaza, 2 tır, 1 midibüs ve 1 hafif ticari araç ile gerçekleşti.

Olay ve Müdahale

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi. Olayda yaralanan 2 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ulaşımda Normalleşme

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ulaşımda aksamaya neden oldu.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ulaşımda aksamaya neden oldu.