DOLAR
34,99 -0,15%
EURO
36,75 -0,07%
ALTIN
2.967,79 0,38%
BITCOIN
3.736.203,95 -0,72%

Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kocaeli'deki Anadolu Otoyolu'nda gerçekleşen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı, ulaşım normale döndü.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 19:34
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 19:36
Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kocaeli'deki Otoyolda Zincirleme Trafik Kazası

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası, ulaşımı olumsuz etkiledi. İzmit Batı Gişeleri mevkisinde, 4 aracın karıştığı kaza, 2 tır, 1 midibüs ve 1 hafif ticari araç ile gerçekleşti.

Olay ve Müdahale

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi. Olayda yaralanan 2 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ulaşımda Normalleşme

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ulaşımda...

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ulaşımda aksamaya neden oldu.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ulaşımda...

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ulaşımda aksamaya neden oldu.

İLGİLİ HABERLER

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

Bankalardaki Mevduatlarda Düşüş Kararı! 2025'te Yüzde 50 Düşebilir!

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İspanyol Hukukçulardan İsrail'e Silah Ambargosu Talebi
2
Kamu Başdenetçisi Akarca, Anıtkabir'i Ziyaret Etti
3
Van Erciş'te Husumetli Aileler Arasında Kavga: 15 Yaralı
4
İnsan Hakları Dernekleri, Fransız Asıllı İsrailli Asker Hakkında Şikayette Bulundu
5
Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati'yi Kabul Edecek
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Mesajı
7
Libya'da Medya Günleri Forumunda Tecrübe Paylaşıldı

9.000 TL Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı! Dar Gelirli Vatandaşlar için Çözüm

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı

Bankalardaki Mevduatlarda Düşüş Kararı! 2025'te Yüzde 50 Düşebilir!

Alışveriş Poşetlerine Yüzde 300 Zam Talebi: Bakanlık Açıklama Yaptı

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler