Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 4 kişi yaralandı, ulaşım normale döndü.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 01:21
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 01:21
Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay, otoyolun Ankara istikameti Gümüşova ilçesi Yongalık mevkisinde kontrolden çıkan 4 otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobillerde bulunan L.K, S.B, A.U ve P.K yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

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