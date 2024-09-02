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Anadolu Otoyolu'ndaki Zincirleme Kaza Sonrası Yol Tekrar Ulaşıma Açıldı

Kocaeli'de meydana gelen zincirleme kazanın ardından Anadolu Otoyolu kontrol altına alındı ve ulaşım yeniden sağlandı.

Yayın Tarihi: 02.09.2024 15:56
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 17:29
Anadolu Otoyolu'ndaki Zincirleme Kaza Sonrası Yol Tekrar Ulaşıma Açıldı

GÜNCELLEME: Anadolu Otoyolu'ndaki Zincirleme Kaza Sonrası Yol Açıldı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yaşanan zincirleme trafik kazası sonrası ulaşıma kapanan İstanbul yönü, temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından tekrar açıldı.

Kazanın Detayları

Olay, Anadolu Otoyolu'nun Hatipköy mevkisinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana geldi. Burada, 3 tanker, 2 tır ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme kaza gerçekleşti.

Tanker Devrildi

Kazada, LPG yüklü bir tanker, bariyerleri aşarak yaklaşık 30 metre ilerledikten sonra Bartu Sokak ile otoyol arasındaki şarampole devrildi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, kazanın yaşandığı sokakta güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri tankere köpükle müdahale etti.

Yaralılar ve Gaz Sızıntısı

Kaza nedeniyle yaralanan 4 kişi, olay yerine çağrılan ambulanslarla en yakın hastanelere sevk edildi. Ayrıca, LPG tankerine ait gaz sızıntısı nedeniyle, acil durum ekipleri bölgede gerekli önlemleri aldı.

Ulaşım Yeniden Sağlandı

Kaza sonrası kapatılan Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti, karayolları ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren temizlik çalışmasının ardından kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı. Bu süreçte kazaya karışan araçların yoldan çekilmesiyle ulaşım normalleşti.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası sonucu ulaşıma...

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası sonucu ulaşıma kapanan İstanbul yönü, karayolları ekibinin yaklaşık 2 saat süren temizlik çalışması ve araçların çekilmesinin ardından kontrollü olarak açıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası sonucu ulaşıma...

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası sonucu ulaşıma kapanan İstanbul yönü, karayolları ekibinin yaklaşık 2 saat süren temizlik çalışması ve araçların çekilmesinin ardından kontrollü olarak açıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası sonucu ulaşıma...

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası sonucu ulaşıma kapanan İstanbul yönü, karayolları ekibinin yaklaşık 2 saat süren temizlik çalışması ve araçların çekilmesinin ardından kontrollü olarak açıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası sonucu ulaşıma...

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası sonucu ulaşıma kapanan İstanbul yönü, karayolları ekibinin yaklaşık 2 saat süren temizlik çalışması ve araçların çekilmesinin ardından kontrollü olarak açıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası sonucu ulaşıma...

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası sonucu ulaşıma kapanan İstanbul yönü, karayolları ekibinin yaklaşık 2 saat süren temizlik çalışması ve araçların çekilmesinin ardından kontrollü olarak açıldı.

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