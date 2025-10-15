Anadolu Otoyolu Sakarya'da Devrilen Kamyonet Trafiği Aksattı
Kaza Detayları
Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Arifiye mevkiinde, N.Ö. (56) idaresindeki 06 BK 3170 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Müdahale ve Trafik
Kaza ihbarı üzerine Karayolları, otoyol jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede uzun araç kuyruğu oluştu.
Ulaşım, bir şeritten sağlanırken; kamyonetin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde devrilen kamyonet, ulaşımda aksamaya neden oldu.