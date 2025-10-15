Anadolu Otoyolu Sakarya'da Devrilen Kamyonet Trafiği Aksattı

Arifiye mevkiinde N.Ö. (56) yönetimindeki 06 BK 3170 plakalı kamyonetin devrilmesi Anadolu Otoyolu'nda trafik akışını aksattı; ekip müdahalesiyle ulaşım normale döndü.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 17:36
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 17:36
Kaza Detayları

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Arifiye mevkiinde, N.Ö. (56) idaresindeki 06 BK 3170 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Müdahale ve Trafik

Kaza ihbarı üzerine Karayolları, otoyol jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede uzun araç kuyruğu oluştu.

Ulaşım, bir şeritten sağlanırken; kamyonetin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

