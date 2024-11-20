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Anadolu Otoyolu ve D-100 Kara Yolunda Sis Etkili

Sis, Anadolu Otoyolu ve D-100'de ulaşımı yavaşlattı. Sürücüler tedbirli olmalı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 10:13
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 10:13
Anadolu Otoyolu ve D-100 Kara Yolunda Sis Etkili

Anadolu Otoyolu ve D-100 Kara Yolunda Sis Etkili

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi ile D-100 kara yolu'nun Bolu kesiminde sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Otoyolun Üçköprü, Düzce ve Gölyaka gişeleri mevkileri, Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu ile D-100 kara yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nun bazı kısımlarında yoğun sis görüldü.

D-100 kara yolunun Bolu kesiminde de sis etkili olurken, Bolu kent merkezi ile Dağkent, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Kuruçay ve Çaydurt kesimlerinde sisin yoğunlaştığı gözlemlendi.

Görüş mesafesinin azaldığı bu bölgelerden geçen sürücüler, yolda dikkatli ilerlemek zorunda kaldı. Güzergahlarda görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri sise karşı tedbirli olmaları yönünde uyararak güvenli bir sürüş için dikkatli olmalarını hatırlattı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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