Anadolu Üniversitesi Brüksel'de Türk Dili ve Kültürü Programını Tanıttı

Sınırları Aşan Eğitim: Anadolu Üniversitesi ile Belçika'da Açık ve Uzaktan Öğrenme Fırsatı

Ankara Büyükelçiliği ve Anadolu Üniversitesi işbirliğiyle Brüksel'de düzenlenen etkinlikte, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel yeni Türk Dili ve Kültürü programını tanıttı. Etkinlik, Brüksel'deki TOBB ofisinde Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Adıgüzel, son yıllarda Türk dizileriyle birlikte Türkçeye olan ilginin arttığını belirterek programın bu ilginin akademik çıktıya dönüştürülmesini amaçladığını söyledi. Programa sadece uluslararası öğrenciler ve Avrupa'daki Türklerin kayıt olabileceğini vurgulayan Adıgüzel, hedef kitlenin diasporadaki Türkler ve yurt dışında Türk dili ve kültürüne ilgi duyanlar olduğunu ifade etti.

Programın yapısıyla ilgili bilgi veren Adıgüzel, bir yıllık hazırlığın ardından iki yıllık eğitim sürecinin sonunda ön lisans diploması verildiğini aktardı. Mezunların açık öğretim sistemi üzerinden 28 ön lisans ve 20 lisans programından birine devam etme olanağına sahip olacağı belirtildi. Adıgüzel, diplomanın tüm Avrupa ülkelerinde geçerli olduğunun altını çizdi ve 'Anadolu Üniversitesi, Avrupa’daki Türklerin eğitim seviyesinin yükseltilmesi konusunda her zaman yanlarında oldu ve bundan sonra da olmaya devam edecek.' dedi.

Büyükelçi Görkem Barış Tantekin ise Belçika'daki Türk toplumunun iki ülke arasında bir dostluk köprüsü kurduğunu vurgulayarak, 'Eğitimle ilgili tüm projeler bizi heyecanlandırıyor.' ifadesini kullandı. Tantekin, dinamik yapay zeka çağında bilginin sürekli güncellenmesi gerektiğini ve Anadolu Üniversitesi'nin bu yönde imkan sunduğunu kaydetti.

Etkinliğe Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim, Anvers Başkonsolosu İsmail Sefa Yüceer ile Belçika'daki Türk toplumundan temsilciler katıldı.

Kayıtlar, 3 Kasım'a kadar https://aof.anadolu.edu.tr adresinden yapılabilecek.

Brüksel Büyükelçiliği, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'in (sağda) katılımıyla "Sınırları Aşan Eğitim: Anadolu Üniversitesi ile Belçika'da Açık ve Uzaktan Öğrenme Fırsatı" başlıklı etkinlik düzenledi.