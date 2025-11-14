Anadolu Üniversitesi ile Ukrayna arasında akademik işbirliği görüşmesi

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ile Eskişehir'de akademik iş birliklerini, öğrenci hareketliliği ve ortak projeleri görüştü.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 14:18
Eskişehir'de bir araya gelen heyet, öğrenci hareketliliği ve ortak projeleri masaya yatırdı

Çalışma ziyareti kapsamında Eskişehir’de bulunan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki akademik iş birliklerine yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede özellikle uluslararası öğrenci hareketliliğinin artırılması, ortak araştırma projeleri ve Ukrayna’daki üniversitelerle yeni eğitim iş birlikleri üzerinde duruldu. Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Büyükelçi Celal’i üniversitede ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek Anadolu Üniversitesi’nin uluslararasılaşma vizyonunu paylaştı.

Büyükelçi Nariman Celal, Türkiye ile Ukrayna arasındaki güçlü ilişkilerin yükseköğretim alanında da ilerlemesinin önemine vurgu yaptı. Celal, Anadolu Üniversitesi’nin özellikle açık ve uzaktan eğitim alanlarındaki deneyiminin Ukrayna kurumlarıyla yürütülecek çalışmalara katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Ziyarete Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Serpil Koçdar ve Prof. Dr. Erkan Erdemir ile Eskişehir Kırım Derneği Başkanı Recep Şen ve Kırım ailesinden Anife Kurtseitova de eşlik etti. Karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafının ardından program sona erdi.

