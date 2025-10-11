Anadolu Üniversitesi, Köln'de Batı Avrupa Programları Mezuniyet Töreni

Anadolu Üniversitesi, Köln'de düzenlenen törenle Batı Avrupa Programları mezunlarına diplomalarını verdi; resmi ve sivil temsilciler ile aileler katıldı.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 20:27
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 20:27
Almanya'nın Köln kentinde, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Batı Avrupa Programlarından mezun olanlara törenle diplomaları verildi. Tören, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) konferans salonunda gerçekleştirildi.

Törene katılanlar

Törene Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al, AÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, ataşeler, dernek ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

Rektör Adıgüzel'in konuşması

Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, konuşmasında Batı Avrupa Programlarının 38. yılını kutladıklarını söyledi. Yeniden yapılanma süreci tamamlandıktan sonra, Köln merkez bürosunun Avrupa'daki öğrencilere hizmet vermeye devam edeceğini belirtti. Adıgüzel, Anadolu Üniversitesi'nin 1958 yılından bu yana Türk yükseköğretiminin güçlü yapı taşlarından biri olduğunu vurguladı.

Rektör, üniversitenin 44 yıldır uzaktan eğitim sistemiyle dezavantajlı gruplara ve eğitime erişmekte güçlük çeken bireylere yükseköğretim imkanı sunduğunu; bu uzun yolculuğun 38 yılını Avrupa'daki Türklerle birlikte sürdürdüklerini ifade etti. Mezun öğrencilerle bağlarını kestiklerini değil, her zaman yanlarında olduklarını kaydetti.

Törenin sona ermesi

Konuşmaların ardından diplomalarını alan öğrenciler, coşkuyla keplerini havaya attı.

