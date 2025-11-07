Anadolu Üniversitesi 'Yunus’un Fidanları' ile 170 Ağaç Dikti

Anadolu Üniversitesi EEYO, Yunus Emre Eğitim Yılı kapsamında Odunpazarı Karaalan’da 'Yunus’un Fidanları' etkinliğiyle ~170 fidanı Yunus’un sözleriyle toprağa verdi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 11:28
Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu (EEYO) tarafından düzenlenen "Yunus’un Fidanları: Yunus Emre Eğitim Öğretim Yılı Ağaç Dikme Etkinliği", Odunpazarı Karaalan mevkiinde gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrenciler hazırladıkları fidanları, Yunus Emre’nin beyitlerinin yazılı olduğu kartlarla birlikte toprağa dikti.

Etkinliğin amacı ve kapsamı

Organizasyon, Yunus Emre’nin insan ve doğa sevgisini yaşatmayı, öğrencilere çevre bilinci kazandırmayı ve Anadolu kültürünün değerlerini aktarmayı hedefledi. Katılımcılar hem çevreye duyarlılık mesajı verdi hem de Yunus Emre’nin felsefesini ağaçlarla somutlaştırdı.

Rektör Adıgüzel'in açıklamaları

Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, etkinlikte yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bildiğiniz gibi Anadolu Üniversitesi bu yılı Yunus Emre Eğitim Öğretim Yılı ilan etti. Biz de Yunus Emre yılında özgün olarak bu yıl da ağaçlandırma kampanyamızın bir başlangıcını yapmak amacıyla hem de öğrencilerimize yeşilin ve ormanın sevgisini kazandırmak, onlara çevre bilincini kazandırmak amacıyla bugün bir etkinlik düzenledik. Anadolu Üniversitesi Engeller Entegre Yüksekokulumuzdaki öğrencilerimiz ve hocalarımızla birlikte bugün bu sahada ağaçlandırma çalışmasını başlattık. Her fidanla beraber Yunus’un bir sözünü de toprağa gömerek, ağaçlarımızla birlikte Yunus’un o sevgi dolu sözleriyle bu ağaçların büyümesi, öğrencilerimizin de Yunus’un sevgisiyle ve insan anlayışıyla eğitim almalarını amaçlıyoruz"

Rektör Adıgüzel sözlerine şöyle devam etti:

"Bildiğiniz gibi biz bu yıl başında Anadolu Üniversitesi’ndeki her öğrencimiz bir fidan diye bir sloganla öğrencilerimize bir fidan dikeceğimizi belirtmiştik. Bugünkü etkinlikle Engeliler Entegre Yüksek Okulundaki öğrencilerimizle bu kampanyanın ilk adımını böylece atmış olduk. Önümüzdeki günlerde Anadolu Üniversitesine kaydolan yaklaşık 6 bin yeni öğrencimiz için ağaçlandırma kampanyasına katkı sağlamış olacağız. 120 öğrencimiz, akademisyenlerimiz, hocalarımızla beraber yaklaşık 170e yakın ağacı bugün toprakla buluşturduk. 11 Kasım Dünya Ağaçlandırma Günü, Anadolu Üniversitesi olarak 11 Kasım’da da yine ağaçlandırma kampanyasına katkı sunacağız"

EEYO Müdürü Kaya ve öğrenci sözleri

Doç. Dr. Zehranur Kaya, etkinliğin arkasındaki eğitimsel ve duygusal amacı vurgulayarak şunları söyledi:

"Engelliler Entegre Yüksekokulu, işitme kayıplı öğrencilerin eğitim aldığı Türkiye’deki tek özel yükseköğretim kurumudur. Biz de öğrencilerimize Yunus’un felsefesini, sözlerini ve sevgisini aşılayabilmek için böyle bir etkinlik düzenledik. Her bir öğrencimizin elinde Yunus’un güzel sözleri var. Bu sözleri okuyup anlamaları ve ardından bir fidanla buluşturup toprağa gömerek bu sevgiyi ağaçlarla büyütmeyi hedeflediler. Öğrencilerimiz hem doğa sevgisini hem bir ağacın nasıl yetiştiğini hem de Yunus Emre sevgisini yaşamak için bugün burada toplandılar. Yaklaşık 120 öğrencimiz ve hocalarımızla bir araya geldik. Umarım diktikleri fidanlar, yüreklerindeki sevgi gibi büyür, yeşerir ve çok güzel bir ormana dönüşür."

Öğrenci Konseyi Başkanı Ayşe Hafize Akman ise etkinlikle ilgili duygularını şöyle özetledi:

"Bugün toprağa bir fidan değil, bir umut ekiyoruz. Her kök, Yunus’un sözlerinden doğan sevgiyi büyütecek. Yıllar sonra bu ağaçların gölgesinde oturanlar, Yunus’un nefesini hissedecekler"

Katılımcılar ve kapanış

Etkinliğe Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Eskişehir Orman İşletme Müdür Yardımcısı Mehmet Gülbaş, Doç. Dr. Zehranur Kaya, Doç. Dr. Meltem Özten Anay ve EEYO öğrencileri katıldı. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

