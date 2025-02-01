Anadolu Yayıncılar Federasyonu Artık Türkiye Basın Federasyonu

Anadolu Yayıncılar Federasyonu, ismini Türkiye Basın Federasyonu olarak değiştirdi. Federasyonun yaptığı açıklamaya göre, 2014 yılında Anadolu Yayıncılar Derneği olarak yayıncılık hizmetlerine başlayan kurum, 2023 yılında Anadolu Yayıncılar Federasyonu unvanını almıştı.

Yeni ismin alınması, İçişleri Bakanlığı'nın onayı ile gerçekleşti. Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan, demokrasi, insan hakları ve basın özgürlüğü konularında önemli çalışmalar gerçekleştireceklerinin altını çizdi. Burhan, "Özellikle basın mensuplarının özlük haklarını güçlendirmek ve medya sektörünün daha özgür ve adil bir yapıya kavuşmasını sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır" dedi.

Burhan, yürütülecek çalışmaların üç temel kırmızı çizgileri olacağını belirtti: "Ezan, bayrak ve Cumhuriyetin değerleri". Çalışmalarını var güçleriyle ilerleteceklerini vurguladı.

Federasyonun kuruluş sürecinde, Türkiye isminin verilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkürlerini sunduklarını belirtti.