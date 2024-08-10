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Anafartalar Zaferi'nin 109. Yıl Dönümü Törenle Anıldı

Anafartalar Zaferi'nin 109. yıl dönümü, Çanakkale'de düzenlenen anlamlı bir törenle kutlandı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 13:16
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 13:16
Anafartalar Zaferi'nin 109. Yıl Dönümü Törenle Anıldı

Anafartalar Zaferi'nin Anma Töreni

Çanakkale'de, Anafartalar Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı'nda özel bir tören gerçekleştirildi.

Önemli İsimler Törene Katıldı

Tören, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Harry Hall'un Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Konuşmalar ve Anlamlı Mesajlar

Vali Toraman, törende yaptığı konuşmada, "Çanakkale Muharebeleri, cesaret ve üstün liderlik örneklerinin sergilendiği bir savaş alanıdır" şeklinde belirtti.

Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir ise, "Ağustos ayı, Türk milletinin tarihi zaferlerle dolu bir zaman dilimi. 10 Ağustos, Anafartalar Zafer Günü’müzdür; kutlu olsun. Bu zafer, Türk milletinin birliği ve beraberliği sayesinde kazanılmıştır" dedi.

Anafartalar Zaferi'nin Önemi

Gelibolu 2. Kolordu Komutanlığından İstihbarat Kurmay Binbaşı Türker Ersin Özdemir, bu savaşta gösterilen kahramanlığın önemine değindi. "Anafartalar Grup Komutanı Mustafa Kemal'in stratejik dehası, bu topraklarda zaferle sonuçlanmıştır. Bizler, bu vatanın bağımsızlığı için mücadele edenleri asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

Duâlar ve İmzalar

Program, Çanakkale Cephesi'nde savaşan kahraman askerler için dualar edilerek devam etti. Vali Toraman, Tümgeneral Yaldız ve Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir, Anafartalar Zaferi Şeref Defteri'ni imzaladı.

Katılımcılar

Törene, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Çanakkale Belediye Başkan Vekili İrfan Dehmen, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu ve diğer davetliler katıldı.

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