Anafartalar Zaferi'nin 109. Yıldönümü Kutlanıyor

Anafartalar Zaferi'nin Anlamı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Anafartalar Zaferi'nin yıl dönümünde önemli açıklamalarda bulundu. Altun, bu zaferin, Türk milletinin sarsılmaz iradesi ve vatan sevgisinin en önemli sembollerinden biri olduğunu belirtti.

Açıklamalarında Şunları Belirtti

Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Çanakkale Zaferi'mizin dönüm noktalarından olan Anafartalar Zaferi, milletimizin sarsılmaz iradesinin ve vatan sevgisinin en önemli nişanelerinden biridir. Anafartalar'da verilen mücadele, bağımsızlığımızın yolunu açan önemli adımlardan biri olarak daima hatırlanacaktır."

Atatürk ve Kahramanlar Unutulmadı

Anafartalar Zaferi'nin 109. yıl dönümünde, Altun, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm Milli Mücadele kahramanlarını saygı ve şükranla anmayı ihmal etmedi. Bu tür önemli anmalar, geçmişten gelen bağımsızlık mücadelesini hatırlatma ve yaşatma açısından büyük bir öneme sahiptir.