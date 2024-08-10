Anafartalar Zaferi'nin 109. Yılı: TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Mesajı

Anafartalar Zaferi'nin Önemi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anafartalar Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla dikkat çeken bir mesaj yayımladı. Bu zafer, Çanakkale'deki kahramanlık mücadelesinin önemli bir parçası olarak tarihe geçmiştir.

Kurtulmuş'un Mesajı

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, Kurtulmuş, "Milletimizin bağımsızlık mücadelesindeki dönüm noktalarından biri olan Anafartalar Zaferi, ecdadımızın Çanakkale'de verdiği destansı mücadeleyle, tarihimizin unutulmaz zaferlerinden biri olmuştur" ifadelerine yer verdi. Şehitlerimizi Unutmayalım

Kurtulmuş, "Anafartalar'da inancı ve değerleri için şehadete yürüyerek vatanımızı bizlere emanet eden kahramanlarımız, tarihin seyrini değiştirdikleri gibi gelecek nesillere de direniş ruhunu miras bırakmışlardır. Bu büyük zaferin 109'uncu yıl dönümünde, Anafartalar Komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale'de tarih yazan tüm şehitlerimizi minnetle ve şükranla anıyorum" dedi.