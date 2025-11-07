Anahtar Parti Denizli’de Yeni Tabela ile Çalışmalara Start Verdi

Anahtar Parti Denizli İl Başkanlığı yeni tabelasını astı; İl Başkanı Hakan Saruhan birlik, kapsayıcılık ve devam eden siyasi çalışmaları vurguladı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 14:41
Anahtar Parti Denizli’de Yeni Tabela ile Çalışmalara Start Verdi

Anahtar Parti Denizli’de Yeni Tabela ile Çalışmalara Start Verdi

Anahtar Parti Denizli İl Başkanlığı, yeni tabelasının asılmasıyla kentteki siyasi çalışmalarına resmen başladı. Törenle asılan tabela, partinin Denizli'deki aktif çalışmasının simgesi olarak öne çıktı.

İl Başkanı Hakan Saruhan’dan Birlik Mesajı

Denizli İl Başkanı Hakan Saruhan, tabelanın asılması sırasında yaptığı konuşmada partinin kuruluşundan bu yana süregelen kararlılığı vurguladı. Saruhan, 'Biz 28 Ekim 2024’te Anahtar Parti kurulduğu günden bu yana durmadan çalışan, birlikte yol yürüyen arkadaşlarız. Denizli’deki ilk binamız yine bu gördüğünüz binaydı' dedi.

Saruhan, siyasi süreçlerde fikir ayrılıklarının olabileceğini kabul ederek, buna rağmen kimseyle kırgınlık yaşamadıklarını belirtti: 'Hiçbir arkadaşımızla, hiçbir vatandaşımızla dargın değiliz. İl başkanlığı görevine atanmamın ardından ilk icraatım, başladığımız yerden yine hep birlikte, ayrışmadan, birlik içinde devam etmek oldu'.

Kapsayıcı Siyaset ve Çağrı

Konuşmasında partinin kapsayıcı tutumuna dikkat çeken Saruhan, şu ifadeleri kullandı: 'Bizim terör örgütlerine veya onlara sempati duyanlara kapımız kapalıdır. Ancak bunun dışında siyasi görüşü ne olursa olsun, her vatandaşımıza kapımız açıktır. Çayımız, kahvemiz, yemeğimiz hazır. Tüm Denizli halkını teşkilatımıza bekleriz. Yüce Rabbim başladığımız işi bitirmeyi nasip etsin'.

Açıklamalar, partinin Denizli'deki varlığını güçlendirme ve yerel siyaset sahnesinde birlik mesajı verme amacını ön plana çıkarıyor.

ANAHTAR PARTİ DENİZLİ İL BAŞKANLIĞI, YENİ TABELASININ ASILMASIYLA BİRLİKTE KENTTEKİ SİYASİ...

ANAHTAR PARTİ DENİZLİ İL BAŞKANLIĞI, YENİ TABELASININ ASILMASIYLA BİRLİKTE KENTTEKİ SİYASİ ÇALIŞMALARINA RESMEN START VERDİ.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Jandarmadan Ayvacık ve İlkadım'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu
2
II. Dünya Savaşı'nda Türklerin Kayıpları: Prof. Dr. Ali Satan'dan Çarpıcı Açıklamalar
3
Nilüfer'de 112 Kapasiteli Kerem Özdilek Kreşi Açıldı — Bursa'da 'Gece Kreşi' Hizmeti
4
ADÜ Hastanesi'nde 'Asistan Asistanı' Robotları Acil Kliniğinde Göreve Başladı
5
MÜSİAD Gaziantep, KKTC Yatırım Fırsatlarını İş Dünyasıyla Buluşturdu
6
Elazığ'da Erişkinlerde İleri Yaşam Desteği (İLYAD) Eğitimi
7
Diyarbakır'da Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında: 2 Yaralı

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı