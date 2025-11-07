Anahtar Parti Denizli’de Yeni Tabela ile Çalışmalara Start Verdi

Anahtar Parti Denizli İl Başkanlığı, yeni tabelasının asılmasıyla kentteki siyasi çalışmalarına resmen başladı. Törenle asılan tabela, partinin Denizli'deki aktif çalışmasının simgesi olarak öne çıktı.

İl Başkanı Hakan Saruhan’dan Birlik Mesajı

Denizli İl Başkanı Hakan Saruhan, tabelanın asılması sırasında yaptığı konuşmada partinin kuruluşundan bu yana süregelen kararlılığı vurguladı. Saruhan, 'Biz 28 Ekim 2024’te Anahtar Parti kurulduğu günden bu yana durmadan çalışan, birlikte yol yürüyen arkadaşlarız. Denizli’deki ilk binamız yine bu gördüğünüz binaydı' dedi.

Saruhan, siyasi süreçlerde fikir ayrılıklarının olabileceğini kabul ederek, buna rağmen kimseyle kırgınlık yaşamadıklarını belirtti: 'Hiçbir arkadaşımızla, hiçbir vatandaşımızla dargın değiliz. İl başkanlığı görevine atanmamın ardından ilk icraatım, başladığımız yerden yine hep birlikte, ayrışmadan, birlik içinde devam etmek oldu'.

Kapsayıcı Siyaset ve Çağrı

Konuşmasında partinin kapsayıcı tutumuna dikkat çeken Saruhan, şu ifadeleri kullandı: 'Bizim terör örgütlerine veya onlara sempati duyanlara kapımız kapalıdır. Ancak bunun dışında siyasi görüşü ne olursa olsun, her vatandaşımıza kapımız açıktır. Çayımız, kahvemiz, yemeğimiz hazır. Tüm Denizli halkını teşkilatımıza bekleriz. Yüce Rabbim başladığımız işi bitirmeyi nasip etsin'.

Açıklamalar, partinin Denizli'deki varlığını güçlendirme ve yerel siyaset sahnesinde birlik mesajı verme amacını ön plana çıkarıyor.

ANAHTAR PARTİ DENİZLİ İL BAŞKANLIĞI, YENİ TABELASININ ASILMASIYLA BİRLİKTE KENTTEKİ SİYASİ ÇALIŞMALARINA RESMEN START VERDİ.