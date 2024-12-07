Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Düzce'de Yeni Hizmet Binasını Açtı

Ağıralioğlu, Düzce'de Partililerle Buluştu

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Düzce'de partililerle önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, il teşkilatı hizmet binasının açılışı yapıldı.

İlk Buluşmalar ve Açılışlar

Ağıralioğlu, toplantıda, partilerinin ilk buluşmasının Bursa'da, ilk il teşkilatı binası açılışının ise Düzce'de yapıldığını ifade etti. Partinin kuruluşuna değinen Ağıralioğlu, "Partimizi hevesimizle kurmadığımızı, kağıt üzerinde parti kurmanın kolay olduğunu, partileri milletin kalbine kurmanın zor olduğunu, bu zorluğu mayalamak için bir yıldır Anadolu'yu dolaştığımızı söyledik," dedi.

Partinin Hedefleri ve Vizyonu

Ağıralioğlu, partinin kuruluşunun üzerinden sadece bir ay geçtiğini, her ay üzerine katarak ilerleyeceklerini belirtti. A Parti'yi, ülkenin tüm hizmet imkanlarını sergilemek için kurduklarını vurgulayan Ağıralioğlu, "Ne kimsenin 'bastonu', ne de birinin 'B' planı. Anahtar Parti, milletin 'A' planıdır," ifadesini kullandı.

Milletin Yanındayız

Ağıralioğlu, sürecin kendilerini nereye götüreceğini bilmediğini ancak saflarının her zaman milletin yanında olacağını vurguladı. "Biz dayatılanların değil, hedef diye önümüze koyduğumuzun mücadelesini vereceğiz. Bize seçenek diye sunulanı değil, milletimize istikbal diye koyduğumuz hedefe yürüyeceğiz. O yüzden şerefli ve güzel bir mücadele olacak. Bu mücadelenin sonucunda, kazanan parti olmayacak; millet kazanacak. Partililer ikbal bulmayacak, millet istikbal bulacak," şeklinde konuştu.

Açılış ve Basına Kapalı Toplantı

Daha sonra, partisinin Atatürk Bulvarı'ndaki il teşkilatı binasının açılışını gerçekleştiren Ağıralioğlu, ardından il yönetimiyle basına kapalı bir toplantı yaptı.

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu (sağda), Düzce'de partililerle bir araya geldi, il teşkilatı hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu (sağda), Düzce'de partililerle bir araya geldi, il teşkilatı hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.